Certaldo, buona la prima L’esordio in Coppa è ok

Certaldo

3

Nibbiano & Valtidone

0

CERTALDO: D’Ambrosio, Bardotti (93’ Delle Fave), Vecchiarelli, Pampalone, De Pellegrin, Razanelli, Nuti, Zanaj, Baccini (67’ Bandini), Martini (83’ Piochi), Corsi (76’ Marcon). All. Ramerini.

NIBBIANO & VALTIDONE: Murriero, Castellana, Bernardi, Baldini, Celotti, Fogliazza, Lancellotti, Michelotti, Grasso, Minasola, Barilli (60’ Federico). All. Volpi.

Arbitro: Cipriano di Torino.

Reti: 40’ Baccini, 71’ Bandini, 91’ Nuti.

Note. Espulso Grasso (N) all’86’ per gioco scorretto.

CERTALDO – Inizia al meglio l’avventura nella fase nazionale di Coppa di Eccellenza per i viola valdelsani, che nell’andata del 1° turno schiantano 3-0 in casa i piacentini del Nibbiano & Valtidone ipotecando così la qualificazione. Buono l’approccio alla gara dei ragazzi di mister Ramerini, che ha dovuto lasciare la panchina al vice Marco Corsi prima dell’intervallo per un piccolo problema di salute, i quali però devono aspettare il 40’ per sbloccare il risultato. Ci pensa il solito Baccini, sempre più bomber di coppa, che spalla alla porta gira di esterno sinistro nell’angolo alla sinistra di Murriero. Nella ripresa, dopo una prima fase di leggero predominio ospite, il Certaldo raddoppia al 71’ con il neo entrato Bandini, a insaccare sotto misura un assist rasoterra dal fondo di Corsi. Nel finale, poi, il Nibbione resta in dieci per l’espulsione di Grasso, reo di aver colpito gratuitamente Razzanelli, e il Certaldo cala il tris con Nuti, lesto a ribadire in rete di testa una conclusione dalla distanza di Marcon non trattenuta dal portiere.