C’era Andreazzoli in panchina nell’ultimo successo azzurro

La prima sfida giocata tra Empoli e Napoli risale a settantacinque anni fa e vide gli azzurri battere per 2 a 1 in casa in rimonta i partenopei. Nei successivi ventinove incroci l’Empoli ne ha vinti altri nove, mentre il Napoli ha portato a casa tredici successi. Un bilancio tutto sommato equo tra i due club tra i quali è sempre scorso buon sangue, non fosse altro per i reciproci affari di mercato che si sono avuti lungo l’asse Toscana Campania. Tornando ai precedenti.

Il bilanco diventa però decisamente a favore del club attualmente presieduto da De Laurentis se consideriamo solo i quindi precedenti sotto il Vesuvio: undici successi napoletani e due empolesi. L’ultimo, però, proprio con Aurelio Andreazzoli in panchina. Era il 12 dicembre 2021, infatti, quando un fortuito gol di Cutrone valse l’1 a 0 finale. Il Napoli, in quell’occasione, sbatté clamorosamente contro l’Empoli, che non si lascia sfuggire l’occasione per saccheggiare il Maradona e intascare i tre punti.