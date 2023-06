C’è il ritocco all’ingaggio Ma senza prolungamento

di Tommaso Carmignani

L’annuncio è probabilmente una questione di ore, nella speranza che dietro non si celi nessuna sorpresa. Paolo Zanetti, che in questo momento si trova in vacanza in Salento, sarà al 99,9% l’allenatore dell’Empoli anche per la prossima stagione. L’incontro tra il ds azzurro Pietro Accardi e l’agente del tecnico serviva solo per ratificare un’intesa che le parti avevano trovato da giorni: nessun prolungamento del contratto, che scade tra due anni, ma un adeguamento dell’ingaggio direttamente proporzionale ai risultati raggiunti e alla volontà del club di andare avanti con un allenatore sul quale la dirigenza ha creduto fortemente fin dall’anno scorso. Zanetti ha conquistato la salvezza con anticipo e, soprattutto, migliorando anche il risultato della passata stagione.

I presupposti per la sua conferma ci sono sempre stati, a maggior ragione dopo il rinnovo di Pietro Accardi e le conferme di altri allenatori in società che avrebbero potuto tentarlo. Ora si tratta quindi di discutere di questioni tecniche legate alla squadra, a cominciare dal modulo e dalla campagna acquisti. Il reparto dove si tratterà di intervenire maggiormente è il centrocampo, orfano di diversi giocatori e in procinto di cambiare anche in virtù del mercato. Marin e Grassi non saranno riscattati e quindi torneranno nelle rispettive società di appartenenza, mentre su Henderson si sta muovendo con forza il Palermo. Lo scozzese potrebbe essere impiegato come trequartista nel 4-2-3-1, ma la sensazione è che la società abbia altri piani per quel ruolo, dove il titolare designato al momento è uno tra Fazzini e Baldanzi. Sempre in mediana si fa quindi il nome di Brescianini del Milan, reduce da un’ottima stagione al Cosenza e quindi potenzialmente ‘da Empoli’. Durante il ritiro sarà poi valutato con attenzione Belardinelli, di rientro dal SudTirol, per capire se anche lui può essere schierato tra i due di centrocampo. Sul fronte delle uscite, quindi, i nomi caldi restano sempre i soliti. Vicario piace all’Inter, che deve però chiarire il futuro di Onana. Per lui si parla quindi delle ipotesi Roma e Fiorentina, ma il cartellino del giocatore ha un costo elevato e non è detto che i due club riescano a soddisfare le richieste azzurre. Attenzione quindi anche alle piste estere, mentre il profilo ideale del sostituto rimane ovviamente Caprile del Bari. Parisi, invece, sembra trattare con la Juventus, a caccia di un terzino sinistro. L’ipotesi è da tenere d’occhio, perché i bianconeri punteranno su un mercato giovane. E infine c’è Baldanzi: "Ha tante richieste, ha fatto molto bene. Vediamo in base al progetto giusto, perché a Empoli sta bene. Nessuna offerta ufficiale ma tanti interessamenti", ha detto ieri il suo procuratore Pastorello. Parole che non fanno star tranquilli tifosi e dirigenti.