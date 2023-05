Castelnuovo e Rosselli A chi andrà la Coppa Uisp?

Saranno Castelnuovo e Rosselli a contendersi il primo trofeo stagionale del calcio amatoriale dell’empolese-valdelsa. Domani alle 15 al campo sportivo Borgioli di Turbone, infatti, le due compagini scenderanno in campo per la finale di Coppa Uisp. Il Castelnuovo è arrivato a quest’ultimo atto regolando 4-2 La Serra, a cui non è bastata la doppietta di Matteo Testi. Per i valdelsani hanno invece segnato De Iannuaris, Santini e due volte Dardha. Nell’altra semifinale, invece, le reti di Giannetti e Paja hanno permesso al Rosselli di avere la meglio sulla Limitese, andata a segno solo con Fontani. Intanto nel girone H dei play-out di A1 la Polisportiva Certaldo è già salva dopo il 3-1 rifilato in rimonta al Cerreto Guidi nel posticipo dell’ultimo turno. Di seguito infine ecco il programma completo delle gare del week-end.

Serie A1, play-out girone H – Martedì: Gs Sciano-Cerreto Guidi (21.30, Certaldo). Riposa: Certaldo. Girone I – Stasera: Boccaccio-Stabbia (21.30, Certaldo). Riposa: Gs Allende.

Serie A2, play-off girone L – Lunedì: Casotti-Sovigliana (21.30, San Donato). Riposa: Valdorme. Girone M – Lunedì: Unione Valdelsa-4 Mori (21.15, Monteboro). Riposa: Balconevisi. Girone N - Stasera: Strettoio Pub-Marcialla (21.30, Monteboro). Riposa: Corniola.

Coppa Amatori, girone P – Stasera: Vinci-Molinese (21.15, Petroio); Monterappoli-Borgano (21.30, Limite). Lunedì: Campagnola-Mastromarco (21.30, Stibbio). Girone Q – Stasera: Ponte a Elsa-Ortimino (21.30, Ponte a Elsa). Domani: Botteghe-Massarella (15, Le Botteghe). Lunedì: Malmantile-Spicchiese (21, Malmantile). Girone R – Domani: Young Boys-Real Pavo Furiati (14, Fontanella); Team Arcogas-Brusciana (14.15, Vinci); San Pancrazio-Martignana (15.30, San Pancrazio). Girone S – Stasera: Marcignana-San Casciano (21.15, Fucecchio Galli); Casenuove Gambassi-Lisera (21.30, Gambassi). Lunedì: Pitti Shoes-San Quirico (21.15, Corazzano).

Simone Cioni