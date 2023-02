Castelfiorentino, provaci

La settima giornata di ritorno del girone A di Eccellenza si apre questo pomeriggio (fischio d’inizio alle 14.30) con due anticipi, uno dei quali riguarda il Castelfiorentino, impegnato al Magona di Livorno contro la Pro Sorgenti. Si tratta di una sorta di scontro diretto visto che le due compagini sono separate in classifica da appena due punti in favore dei gialloblù valelsani, senza dubbio la squadra più in forma del momento. I ragazzi di mister Cristiani, che per l’occasione dovrà però fare a meno dell’infortunato Giani, sono infatti reduci da ben cinque vittorie consecutive che, non solo li hanno allontanati dalla zona che scotta, ma ne hanno anche rilanciato le ambizioni di play-off. Marinari e compagni sono la miglior difesa del girone con appena 12 reti subiti e nell’ultimo mese sembrano essersi sbloccati anche in fase realizzativa come dimostrano i 12 gol siglati nelle ultime cinque partite, ossia una media di oltre due gol a gara.

La Pro Livorno Sorgenti, poi, ha perso due degli ultimi tre incontri casalinghi disputati, anche se contro le due battistrada Cenaia e Fratres Perignano. Nell’ultimo week-end, invece, ha pareggiato a Montespertoli facendosi rimontare l’iniziale vantaggio di bomber Rossi, sicuramente l’elemento più pericoloso della ’rosa’ biancoverde.

Per quanto riguarda le altre formazioni del circondario impegnate in questo girone, questo turno si chiuderà domani alle 15. Il Certaldo, fresco vincitore dell’andata del primo turno della fase nazionale della Coppa Italia, riceve il lanciato Fratres Perignano in un match dal bollino rosso. Davanti al proprio pubblico i viola valdelsani hanno spesso faticato in campionato mentre gli ospiti sono reduci da quattro successi di fila. Al Corsini di Fucecchio, invece, i bianconeri ricevono l’ostico River Pieve in un vero e proprio scontro diretto in chiave play-off. I garfagnini sono infatti quarti a quota 36 punti con sei lunghezze di vantaggio sui ragazzi di mister Dell’Agnello, che dovrà provare a sfatare il tabù casalingo: cinquesconfitte consecutive davanti ai propri sostenitori.

Infine, trasferta importante in chiave salvezza per il Montespertoli, di scena sul campo della ’blasonata’ Massese. I bianconeri locali stanno infatti vivendo un difficile momento e sono scivolati in zona play-out proprio a -4 dai gialloverdi di mister Sarti, che può contare sul capocannoiere del girone, Del Pela. Il centravanti ex Lastrigiana ha già segnato 16 reti.

Simone Cioni