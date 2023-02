Castelfiorentino ko all’82’ Decisivo un episodio

pro livorno sorgenti

1

castelfiorentino

0

PRO LIVORNO SORGENTI: Serafini, Galeone (70’ Sottile), Solimano, Dell’Amico (70’ Casalini), Signorini, Ghelardoni, Brizzi, Costanzo, Lucchesi, Angiolini, Rossi. A disp. Marchetti, Cavalli, Testa, Porcellini, Digosciu, Mazzantini, Filippi. All. Ciricosta.

CASTELFIORENTINO UNITED: Lupi, Duranti (80’ Nuti), Nidiaci (85’ Castellacci), Marinari, Campatelli, Marghi, Pieracci (50’ Ballerini), Ficarra, Ferretti, Iaquinandi, Mhilli. A disp. Lisi, Mancini, Maltinti, Rigatuso, Rosi, Bruni. All. Cristiani.

Arbitro: Mauro di Pistoia (assistenti Corcione di Pisa e Seneviratna di Pontedera).

Rete: 82’ Angiolini.

LIVORNO – Si interrompe al Magnozzi di Livorno la striscia di cinque vittorie consecutive del Castelfiorentino, sconfitto nel finale dalla Pro Livorno con un gol che ha fatto molto discutere. Quando ormai il pareggio sembrava scritto, infatti, una conclusione di Angiolini sbatte sul palo, attraversa tutta la linea di porta e torna in campo. Secondo l’assistente di parte, però, nella sua traiettoria la palla ha varcato per intero la riga di porta e segnala quindi all’arbitro di convalidare la rete, tra le proteste dei gialloblù valdelsani.

"Onestamente il pallone non sembrava fosse entrato, a detta anche di alcuni giocatori della Pro Livorno Sorgenti – racconta il diesse del Castelfiorentino, Andrea Pucci – ma il guardalinee ha visto così e, purtroppo, l’episodio che sembrava l’unico accadimento in grado di decidere una contesa estremamente equilibrata, è capitato a nostro sfavore. Semmai quello che ci fa sorridere è che l’assistente in questione è lo stesso che non ci concesse un gol col River Pieve quando la palla sembrava aver oltrepassato del tutto la linea bianca".

Il primo tempo è decisamente di marca castellana con un colpo di testa di Mhilli, che termina di poco alto e una conclusione da posizione defilata di Ferretti, che viene ottimamente sventata da Serafini. La Pro Livorno, dal canto suo, è pericolosa in ripartenza con un paio di insidiosi traversoni in area, ma Lupi arriva all’intervallo senza aver dovuto compiere interventi particolarmenti rilevanti. Più equilibrata, invece, la ripresa dove la squadra di Cristiani va comunque vicina al vantaggio prima con Pieracci e poi con un tiro di Nidiaci, ben parato dal portiere labronico. Prima del gol decisivo, invece, i padroni di casa se ne erano visti annullare uno per fuorigioco. La sconfitta costa anche il sorpasso al Castelfiorentino, che resta comunque vicino al traguardo della salvezza.

Simone Cioni