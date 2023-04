Castelfiorentino esulta Sarà finale col Vitolini

Sarà il Castelfiorentino la squadra che martedì 9 maggio alle ore 21.30 al Carlo Castellani di Empoli contenderà il titolo Uisp dell’Empolese Valdelsa al Vitolini. Dopo la vittoria per 2-1 all’andata, infatti, ai valdelsani è stato sufficiente pareggiare a reti bianche nel match di ritorno al Pagni di San Miniato Basso per eliminare Le Cerbaie, vera sorpresa di questa stagione. La squadra di coach Rodolfo Polimeni, che ha avuto accesso alla final-eight grazie al quarto e ultimo posto del girone A e il minor bottino di punti (25) dell’intero lotto delle qualificate, era infatti stata capace di eliminare nei quarti di finale i pluricampioni del Real Isola.

Dal canto suo il Castelfiorentino, assicuratosi il posto nella fase finali nelle ultime giornate della regular season vincendo lo scontro diretto casalingo con il Rosselli, era giunto in semifinale dopo aver fatto fuori i campioni in carica della Ferruzza e anche al ritorno ha avuto comunque le migliori occasioni. Oltre a due ottime chance fallite da bomber Bartolotti in avvio e chiusura di partita, infatti, il portiere de Le Cerbaie Bellucci ha dovuto compiere almeno tre grandi interventi per mantenere i corsi gli stabbiesi, che hanno comunque avute le proprie opportunità. Una nel primo tempo con l’esperto difensore Bambini, che da due passi non inspiegabilmente calciato in porta e una nella ripresa con l’attaccante Pisano, che ha invece messo alto da ottima posizione.

A sfidare i ragazzi di Filippo Ebeyer sarà, come detto, il Vitolini vice campione in carica. La squadra di Tommaso Boschi, volata sul 2-0 con una doppietta di Sabatini (primo su rigore per un fallo di mano di Taddei e secondo dopo uno svarione in impostazione di Ciccarelli), si è fatta rimontare dai samminiatesi della Casa Culturale (Quaglierini dal dischetto dopo un fallo su Telloli, che sigla il 2-2 sfruttando un liscio in area di Cambi), ma ha poi avuto la meglio ai rigori grazie anche a due strepitose parate di Montenegro.

Si.Ci.