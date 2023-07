Caso Parisi, distanza tra domanda e offerta L’Empoli non cala la posta e la Juve attende

di Tommaso Carmignani

EMPOLI

C’è distanza tra la domanda dell’Empoli e l’offerta della Juve e questo, al momento, blocca una delle trattative più importanti del mercato azzurro dopo quella di Vicario. Il terzino, ormai lo hanno capito anche i sassi, è da tempo nel mirino dei bianconeri, ma i motivi per cui l’affare non è ancora andato in porto sono da ricercare in una serie di intrecci che riguardano anche altri club e che per ora richiedono pazienza. Il presidente Corsi ha parlato della possibilità che Parisi non solo possa restare, ma che possa addirittura fare il capitano. Un’iperbole, certo, ma a pochi giorni dall’inizio del ritiro estivo non sembrano davvero esserci i presupposti affinché l’accordo venga perfezionato in tempi rapidi.

L’Empoli chiede almeno 12 milioni per Parisi, mentre la Juve è arrivata ad offrirne al massimo 7. I bianconeri avrebbero provato ad inserire nella trattativa Filippo Ranocchia, centrocampista, valutandolo addirittura 5 milioni. Per la società del presidente Corsi, ammesso che l’ex Monza interessi, sono davvero troppi ed è per questo che la controproposta è stata quella di alzare la parte liquida. Una prospettiva che però, al momento, non sembra solleticare la dirigenza juventina. Anche perché i bianconeri – e non è un dettaglio – devono prima cedere alcuni dei loro giocatori. Uno di questi è Luca Pellegrini, che ha concluso la stagione giocando in prestito nella Lazio. I biancocelesti, che avevano pensato anche a Parisi per la fascia sinistra, vorrebbero acquistare il giocatore dalla Juve, ma non alle cifre richieste. Questo, al momento, sta bloccando un po’ tutto: i bianconeri che non possono acquistare, l’Empoli che non può permettersi di fare sconti. La sensazione, però, è che il groviglio possa sciogliersi col tempo e che il destino di Parisi non sia quello di fare il capitano azzurro nella prossima stagione, ma di giocare con la maglia della Juventus. E però senza un’offerta economica ritenuta congrua al suo valore la società di Corsi non lo fa partire.

Detto questo è chiaro come anche l’Empoli sia impegnato nel tentare di abbassare pretese altrui per giocatori che interessano. E’ il caso del portiere, dove i due profili nel mirino sono sempre quelli di Cragno e Caprile. Ma tra la domanda dei rispettivi club e le richieste che comunque non mancano, anche qui serve un pizzico di pazienza in più. Sul fronte attacco, invece, continuano a spuntare voci che però lasciano presupporre non tanto un interesse reale dell’Empoli, quanto piuttosto la volontà dei rispettivi agenti di proporre giocatori a Monteboro. E’ il caso di Tsadjout della Cremonese, centravanti molto forte fisicamente e con caratteristiche che in teoria potrebbero sposarsi col gioco di Zanetti, ma per il quale l’interesse è ancora tutto da verificare. Diverso il discorso per Okereke, che invece piace eccome. Potrebbe agire sia come seconda punta che attaccante esterno, ma fare anche il centravanti. Un jolly come vuole Zanetti che potrebbe rappresentare una carta in più per il reparto avanzato.