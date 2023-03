Carica Zanetti: "Via le facce tristi Nelle difficoltà si vede chi siamo"

di Tommaso Carmignani

Ripartire dalle prestazioni, sperando nei risultati per uscire dal momento no. Tre sconfitte consecutive e l’Atalanta all’orizzonte, ma l’Empoli ha bisogno di guardare avanti ed essere ottimista. La gara di oggi contro i nerazzurri, sulla carta, presenta un coefficiente di difficoltà molto simile a quelle giocate con Roma e Napoli, ma anche la formazione di Gasperini non è nel suo miglior momento di forma e quindi l’impresa pare fattibile. Lo dice anche e soprattutto il tecnico Zanetti, che sceglie di rispedire al mittente le critiche sul gioco della squadra.

"Non credo che le prestazioni siano mancate, ma ci mancano un po’ i risultati. A me piacerebbe fare solo la fase offensiva – spiega l’allenatore - e dal canto mio ho già fatto giocare bene la squadra durante la mia carriera. Ma l’importante è mantenere la solidità. Non dimentichiamoci che siamo quelli che hanno speso di meno in tutta la Serie A, ma anche i più giovani. La verità è che io devo salvare l’Empoli, poi a fine stagione faremo i conti e capire se siamo tutti soddisfatti. Ma l’importante è una sola cosa: centrare l’obiettivo".

La gara contro i nerazzurri, va da sé, non sarà una passeggiata. Gasperini è stato chiaro nel dire che i suoi hanno l’obbligo di vincere, ma la necessità di fare risultato vale ovviamente anche per Caputo e compagni. Tre sconfitte consecutive non piacciono a nessuno, specialmente se da dietro cominciano ad avvicinarsi.

E’ il primo, vero momento negativo della stagione e come tale va gestito. Quella di Bergamo non sarà una gara da vivere con l’atteggiamento di chi non ha niente da perdere, specialmente perché dopo c’è la sosta. E poi, al rientro, uno scontro diretto delicatissimo come quello contro il Lecce.

"L’Atalanta è molto forte, ma a me interessa ciò che saremo in grado di esprimere noi in un momento come questo. Sarà una bella prova, dalle difficoltà devono venire fuori gli uomini. Dobbiamo essere perfetti – spiega ancora il tecnico – e sono fiducioso che tireremo fuori ciò che abbiamo dentro". Sul fronte della formazione non arrivano buone notizie per quanto riguarda Vicario. Il portiere ha effettuato nuovi accertamenti che hanno escluso fratture, ma continua ad avere dolore e non sarà tra i convocati. Non risponderà nemmeno alla chiamata della nazionale e spera di risolvere il tutto entro il Lecce. Out anche Cambiaghi, rientra tra i convocati invece Mattia Destro dopo una lunga assenza. Ma Zanetti non vuol sentir parlare dei singoli.

"Questo - dice ancora l’allenatore - è un campionato dove tutti hanno problemi, noi lavorando di squadra possiamo tirar fuori dei frutti dai giocatori singoli. L’unico singolo da giudicare è l’allenatore. Sono io l’unico che deve essere giudicato da singolo. Io mi sento molto sostenuto dalla società, la squadra deve rimanere dentro il binario sia quando fa bene che quando fa male. Stiamo lavorando per togliere qualche faccia triste". Da valutare alcune novità in formazione, come Fazzini che è in ballottaggio con Bandinelli, o Cacace ed Ebuehi che potrebbero prendere il posto di Parisi e Stojanovic.