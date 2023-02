Caputo, l’inamovibile Piccoli insidia Satriano

di Tommaso Carmignani

E pensare che prima del mercato di gennaio il problema non si poneva. C’è stato un tempo in cui Zanetti, là davanti, aveva le scelte praticamente obbligate. C’è stato un tempo in cui l’allenatore si è perfino ritrovato a utilizzare il modulo col doppio trequartista, o a utilizzare Bajrami da seconda punta. Un problema, quello del reparto avanzato, che la società ha pensato bene di risolvere con gli arrivi di Caputo e Piccoli, gli stessi che ora mettono il tecnico in difficoltà nelle scelte. Eh già, perché uno dei dubbi principali in vista della sfida di domani contro lo Spezia – forse l’unico – riguarda proprio la scelta dei due attaccanti. O meglio, del compagno da affiancare a Caputo. Perché una delle poche certezze che riguardano la formazione è proprio l’impiego del centravanti pugliese, diventato abbastanza rapidamente uno dei punti fermi di questa squadra. L’ex della Samp non dovrebbe quindi avere insidie nel giocare dal primo minuto, ma se parliamo del giocatore che dovrebbe andare ad affiancarlo allora la musica cambia. Nelle ultime gare, Martin Satriano è stato una sorta di punto fermo. L’uruguayano è quello che anche nella prima parte di stagione aveva fornito le maggiori garanzie, ma contro la Roma non è apparso così in palla. E poi, soprattutto, ci sono altre soluzioni che potrebbero intrigare l’allenatore. Una di queste si chiama Roberto Piccoli, impiegato anche all’Olimpico nonostante fosse arrivato da pochissimi giorni.

La punta ha caratteristiche che nessuno nell’Empoli ha, è forte fisicamente ed è in grado di fornire un supporto fondamentale alla fase offensiva anche davanti ad avversari come lo Spezia che potrebbero presentarsi al Castellani con un atteggiamento non proprio arrembante. Zanetti vuole giocatori di movimento là davanti, ma Piccoli in questo sembra poterlo accontentare. Nonostante la sua stazza può fare sia il centravanti boa – come faceva Henry nel Venezia dello scorso anno – ma anche muoversi e svariare.

A oggi è una soluzione da non scartare, specie nella misura in cui il giocatore è stato fortemente voluto sia dalla società che dal tecnico. La terza opzione si chiama invece Nicolò Cambiaghi e anche questa non è da scartare a priori. La punta ha dimostrato di saper essere decisivo anche entrando a gara in corso, ma contro l’Inter a San Siro è stato fondamentale dal primo minuto. Si trattava di una gara diversa, ma molto dipenderà da quello che Zanetti ha in mente. E poi ci sono tutti gli altri, con un unico dubbio in difesa legato alla presenza di Ismajli. L’albanese ha recuperato, ma tornando da un lungo stop è possibile che non venga rischiato. In questo modo difesa e centrocampo sarebbero praticamente identici a quelli visti a Roma.