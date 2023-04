Caputo, la crisi di gol non spaventa "A caccia della salvezza senza ansie"

di Tommaso Carmignani

Se c’è un reparto sotto accusa quello è l’attacco e se c’è un giocatore che più di ogni altro è stato tirato in ballo nell’ultimo periodo è Ciccio Caputo. I tifosi, dal bomber, si aspettano sempre quel qualcosa in più che consente alla squadra di fare la differenza. Perché l’affetto della piazza nei suoi confronti è un qualcosa di difficilmente misurabile, così come lo è la sua capacità di leadership dentro e fuori dal campo. La società lo ha scelto e il contributo che lui sta dando è preziosissimo: contro il Lecce, nella gara che sta consentendo agli azzurri di avere ancora un margine rassicurante sulla zona rossa, è stato quello che si è assunto la responsabilità di andare sul dischetto e segnare su rigore il gol partita, ma anche quello che nel primo tempo aveva sfiorato il vantaggio con un gran tiro da fuori. Domenica ritroverà quel Sassuolo che lo aveva adottato dopo le lacrime di San Siro, anche se di spazio per i ricordi non ce ne sarà. Caputo ha voglia di tornare a segnare e soprattutto a vincere, lanciando un appello ai tifosi affinché approfittino della domenica per seguire la squadra in trasferta. "Ho dei bei ricordi del Sassuolo, dove ho vissuto due anni fantastici. Mi farà piacere tornare – dice lo stesso Caputo – e sarà bello ritrovare gli amici".

Sentite di essere nel momento chiave della stagione?

"Sicuramente ci troviamo in una fase in cui è fondamentale fare punti, perché veniamo da un periodo altalenante in cui non sempre abbiamo ottenuto quello che volevamo. Dobbiamo fare bene, ma prima è necessario pensare al Sassuolo e prendere le partite una alla volta". L’attacco è finito sotto accusa: cosa si sente di rispondere Caputo?

"Penso che sia normale. Se vediamo i numeri ci accorgiamo che sono troppo bassi. Dobbiamo mantenere l’atteggiamento di squadra e l’equilibrio, ma è necessario migliorare. Lo dobbiamo fare nell’ultimo passaggio e nel momento in cui ci troviamo ad avere delle occasioni".

Zanetti ha detto: ‘Con Caputo andrei in guerra’. Che effetto fa ricevere attestati di stima di questo genere?

"Sicuramente fa tanto piacere ed è motivo di grande orgoglio. Con il mister si è instaurato fin da subito un rapporto di stima e di grande fiducia: devo confessare che se sono qui è anche e soprattutto per merito suo e quindi, dal canto mio, ho intenzione di fare tutto quello che è nelle mie capacità per ripagare tutta questo affetto sul campo".

Il ritorno a Empoli dopo tre anni in una piazza che forse è diventata più esigente: è d’accordo con questa affermazione?

"Io sono sempre del parere che se le critiche sono fatte nel modo giusto sono costruttive. Non ho percepito una grande differenza da parte del pubblico empolese, ma se qualcuno è deluso dobbiamo essere noi a portarlo dalla nostra parte".

Come si fa?

"Cercando di dare il massimo e offrire delle belle prestazioni. Siamo in linea con quelli che erano gli obiettivi stagionali, quindi non vedo perché crearsi delle ansie e dei timori inutili che ci farebbero soltanto del male. Abbiamo in testa la salvezza e dobbiamo remare tutti nella stessa direzione".

E sperare in un bell’afflusso di pubblico empolese al Mapei… "Quello senza ombra di dubbio. I tifosi sono importantissimi per noi e speriamo di vederne tanti sugli spalti domenica".