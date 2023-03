Caputo fra i banchi di scuola, piccoli tifosi entusiasti

EMPOLI

Un ospite speciale per i bambini della primaria Jacopo Carrucci di Empoli. A far visita ai piccoli alunni è arrivato infatti il bomber azzurro Ciccio Caputo, tornato a gennaio dopo le esperienze con Sampdoria e Sassuolo. L’incontro faceva parte del progetto Scuola del Tifo, tornato alla ribalta dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia.

Si tratta di un percorso organizzato dal Centro di Coordinamento volto a portare nelle scuole protagonisti del mondo dello sport e del calcio: non soltanto i giocatori dell’Empoli, ma anche arbitri, giornalisti, medici e personalità legate al tifo e allo stadio. Il concetto che sta alla base e che ormai viene portato avanti da anni è quello del tifare per e non contro, cioè del rispettare sempre l’avversario senza mai scadere nell’offesa e nella violenza.

I bambini, oggi come allora, dimostrano di apprezzare e come al solito tempestano di domande l’ospite di turno. In questo caso è toccato appunto al centravanti, che già in passato era stato protagonista di questi incontri, mentre nei giorni scorsi altri giocatori avevano frequentato le varie scuole del territorio. Caputo ha quindi soddisfatto la curiosità dei suoi piccoli tifosi, rispondendo a domande sulla sua carriera, sull’Empoli ed in particolare sulla sua vita da calciatore professionista.

Al termine della mattinata non è mancato lo spazio per le consuete foto di rito e gli autografi. Particolarmente apprezzata la simpatia del giocatore, che ha ovviamente promesso di tornare. Il progetto Scuola del Tifo andrà avanti fino alla fine del campionato e si concluderà con la consueta festa finale.

Sempre nell’ambito di queste iniziative, alcune classi avevano anche partecipato da vicino ad una sessione di allenamento degli azzurri, osservando il modo in cui la squadra di Zanetti è solita preparare le partite.