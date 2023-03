Campionato Uisp, ultimi verdetti dal campo

Ultimo week-end di regular season per quanto riguarda il campionato di calcio Uisp dell’empolese-valdelsa. A partire dai dodici anticipi di stasera andranno infatti in scena le ultime partite della prima fase, da cui scaturiranno gli ultimi verdetti. Partiamo dalla massima categoria, dove nel girone A resta da conoscere le ultime due qualificate alle ‘finali scudetto’. Pareggiando nello scontro diretto di Stabbia Le Cerbaie e Computer Gross andrebbero avanti a braccetto, ma se una delle due vince l’altra si dovrà guardare dal Gavena, che per continuare a sperare devo battere la già qualificata Fibbiana. Nel B, invece, la lotta è tra Castelfiorentino, Vitolini e Rosselli con le prime due che hanno però il loro destino nelle proprie mani. Scendendo in A2 è lotta all’ultimo posto play-off sia nel girone D che nell’E. Nel primo caso il Corniola, vincendo stasera contro il San Pancrazio, può già chiudere il discorso rendendo inutili i risultati di Massarella e Casenuove Gambassi. Stesso discorso nell’altro dove è il Casotti ad avere il match-point qualunque sia l’esito dello scontro diretto tra le rivali Martignana e Monterappoli.

Di seguito ecco il quadro completo di tutte le partite in programma. Nella seconda fase, oltre alle ‘finali scudetto’, ai play-off e ai play-out si disputeranno poi anche la Coppa Uisp con le classificate dal 5° all’8° posto dei due gironi di serie A1 e la Coppa Amatori con tutte le altre formazioni di A2 che non si sono qualificate per i play-off (dal 4° all’11° posto). Serie A1, girone A – Stasera: Ferruzza-Castelnuovo (21, Torre); Gs Allende-Piaggione Villanova (21.30, Baccaiano). Domani: Gavena-Fibbiana (14.30, Gavena); Le Cerbaie-Computer Gross (14.30, Stabbia); Certaldo-Scalese (15, La Scala). Riposa: Boccaccio. Girone B – Real Isola-Casa Culturale (21, San Donato San Miniato); Rosselli-Bassa (21.15, Ponte a Egola); Castelfiorentino-Stabbia (21.30, Cambiano); Limitese-Cerreto Guidi (21.30, Montelupo Graziani). Domani: Vitolini-La Serra (14.30, Vitolini). Riposa: Gs Sciano. Serie A2, girone C – Stasera: Strettoio-Ponte a Elsa (21.30, Montaione). Domani: Balconevisi-Lisera (14.30, Corazzano); Campagnola-Sovigliana (14.45, Stibbio); San Quirico-Mastromarco (15, San Quirico); Ortimino-Real Pavo Furiati (15, San Pancrazio). Riposa: Young Boys. Girone D – Stasera: Corniola-San Pancrazio (21.15, Monteboro); Marcignana-Massarella (21.15, Fucecchio Galli); Casenuove Gambassi-Team Arcogas (21.30, Gambassi). Domani: Molinese-Botteghe (15.15, La Serra). Domenica: 4 Mori-Valdorme (10.30, Pozzale). Riposa: Vinci. Girone E – Stasera: Unione Valdelsa-Brusciana (21.15, Fontanella); San Casciano-Pitti Shoes (21.30, San Casciano). Domani: Spicchiese-Casotti (14.15, Petroio); Martignana-Monterappoli (15, Pozzale); Marcialla City-Borgano (15, Marcialla). Riposa: Malmantile United.

Simone Cioni