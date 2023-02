Cambiaghi sarà out Ma slittano gli esami

L’unica certezza è che salterà la sfida contro il Napoli, ma per i tempi di recupero di Cambiaghi toccherà aspettare ancora qualche ora. Slittano gli accertamenti sul flessore dell’attaccante, infortunatosi nella sfida di domenica in casa della Fiorentina. Confermato lo stiramento, ma va capito il grado. Zanetti, contro il Napoli, dovrà scegliere tra Piccoli e Satriano per affiancare Caputo, ma la sensazione è che sia favorito il secondo. Quanto a Cambiaghi, si tratta del secondo stop in stagione causato da un problema muscolare di quel genere. Una gran brutta tegola se pensiamo che il giocatore stava attraversando un bel momento di forma e che quello segnato alla Fiorentina è stato il suo secondo gol consecutivo, il quarto stagionale se consideriamo i tre in campionato e quello realizzato all’esordio in Coppa Italia. Intanto la squadra tornerà ad allenarsi oggi in vista del Napoli. A parte lui e i lungodegenti (Tonelli e Destro) non ci sono altre particolari situazioni da valutare dal punto di vista dell’infermeria.