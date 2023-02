Cambiaghi ko Al suo posto gioca Satriano

Una lesione di primo grado al muscolo flessore della coscia sinistra, più o meno nello stesso punto in cui si era infortunato nella prima parte di stagione. E’l’esito degli accertamenti effettuati ieri su Niccolò Cambiaghi, fermatosi durante il derby di domenica scorsa dopo aver segnato il gol del vantaggio. Una brutta tegola per mister Zanetti, anche se la dinamica dello stop, la mimica facciale del giocatore e le lacrime con le quali era uscito dal campo facevano presagire anche qualcosa di peggio. I tempi di recupero non dovrebbero essere infiniti, ma trattandosi del secondo infortunio piuttosto serio lo staff medico potrebbe volerci vedere un po’più chiaro. Per questo il rientro non sarà in nessun modo affrettato: Cambiaghi salterà sicuramente sia la sfida di domani contro il Napoli che quelle contro Monza e Udinese. Recupero potenzialmente possibile contro l’Atalanta, ma non è nemmeno escluso che si vada a dopo la sosta. Sicuramente domani giocherà Satriano al suo posto: l’uruguayano dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Piccoli per il posto accanto a Caputo, mentre il resto della formazione sarà inevitabilmente condizionato dalle assenze forzate di Akpa Akpro e Bandinelli. La scelta più logica prevede gli inserimenti di Haas e Henderson, ma attenzione a Grassi sul centrosinistra e al giovane Fazzini che scalpita. Per il resto si va verso la conferma dell’undici base, con Ebuehi a destra ed il rientro di Parisi a sinistra.