Frosinone, 21 ottobre 2018 - Gol ed emozioni tra Frosinone ed Empoli nello scontro salvezza giocato con grande intensità. Allo stadio 'Stirpe', i ciociari in vantaggio all'8' con un'autogol di Silvestre, pareggiato da da Zajc al 32mo. Al terzo minuto della ripresa, Silvestre si riscatta e porta in vantaggio gli ospiti, poi arriva la doppietta di Ciofani (su rigore al 7mo e poi al 18mo) per il controsorpasso ciociaro. Il gol del 3-3 definitivo arriva da Ucan, al 34mo. In classifica, il Frosinone sale a 2 punti, l' Empoli a 6

Toscani subito minacciosi con un traversone di Acquah non sfruttato da Caputo, ma due minuti dopo sono i ciociari a sbloccare il risultato. Anche se è un autogollonzo: Silvestre e Provedel pasticciano su un pallone basso di Zampano, il difensore insacca nella propria porta anticipando sciaguratamente il suo portiere (7'). Strada in salita per l' Empoli, che cerca la reazione con il tacco da pochi passi di La Gumina su assist di Di Lorenzo: Sportiello salva in angolo. Ancora il portiere di casa è chiamato all'intervento sul destro dalla distanza di Zajc e sull'incornata di La Gumina su cross di Maietta. Gli sforzi della squadra di Andreazzoli vengono premiati al 32', con Zajc che insacca con un preciso rasoterra dopo il traversone di Antonelli (32'). Ancora Empoli pericoloso con un velenoso cross di Antonelli, Sportiello si oppone di pugno. Sfortunata, poi, la formazione toscana in occasione della traversa centrata da un colpo di testa di Silvestre. E sono ancora gli ospiti a sfiorare il vantaggio poco più tardi con una conclusione di Capezzi: pallone fuori di un nulla.

In apertura di ripresa c'è subito lavoro per Sportiello, attento sul tentativo di Caputo, niente può invece l'ex Fiorentina al cospetto di Silvestre che trova la deviazione vincente sugli sviluppi di un corner (48'). Rimonta completata e riscatto per l'ex Sampdoria, ma il Frosinone ha l'occasione di riequilibrare i conti con il rigore concesso da Orsato, con l'ausilio del Var che gli fa cambiare idea, per un contatto tra Capezzi e Ciano. Ciofani trasforma in maniera impeccabile per il 2-2 (54'). E le emozioni non sono finite perché la squadra di Longo si riporta avanti con ancora con Ciofani, che controlla il pallone di Campbell e di mancino batte Provedel nell'angolino alla sua sinistra (62'). Controribaltone. I toscani non ci stanno e si fanno pericolosi con una punizione tagliatissima del neo entrato Ucan, Sportiello vola in corner. Il portiere di casa sbarra poi la strada in uscita a La Gumina, ma poco dopo Ucan firma il 3-3 con uno strepitoso destro al volo dal limite sugli sviluppi di un angolo, imparabile per Sportiello (80'). Forcing finale degli ospiti, ancora il turco ha una chance nel finale ma la sua conclusione sorvola la traversa.

