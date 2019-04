Empoli, 19 aprile 2019 - L'Empoli si gioca molte delle sue chance di salvezza nelle due prossime gare: quella casalinga contro la Spal (sabato 20 aprile alle 15) e poi la trasferta di Bologna, prima del derby con la Fiorentina. Con Spal e Bologna, quindi, saranno due scontri diretti.

"Conosco bene il calendario, ma evito di guardarlo - dice il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli _ ha detto -. Voglio stare concentrato di partita in partita, inutile guardare troppo avanti. Qui c'è gente che 24 ore su 24 pensa all'obiettivo salvezza. Iniziamo dalla Spal". L'allenatore dell' Empoli sottolinea che "l'obbligo di vincere c'è sempre per tutti, noi compresi. I punti hanno un valore particolare, questo è chiaro, ma il confronto prevede sempre la volontà di superare l'avversario. Ce la metteremo tutta, raccoglieremo per quello che avremo meritato".

Sull'avversario e sull'allenatore Semplici. "Non so cosa farà la Spal, le mie aspettative sono legate a quello che faremo noi - afferma -. Con Semplici e il suo staff abbiamo viaggiato insieme dopo la gara di Udine, eravamo sullo stesso treno da Milano e Bologna. Quando allenavo l'Aglianese mi ha fregato un campionato quando giocava con Indiani grazie alla media inglese. Ci conosciamo e ci stimiamo, è un ottimo allenatore".

Sull'appello del bomber Caputo al pubblico azzurro, Andreazzoli osserva: "Lo condivido, è un appello alla città. Non c'è solo un aspetto legato alla squadra, ma tanti motivi per cui è giusto che tutti siano coinvolti. È stato così anche contro il Napoli, i tifosi sono stati importantissimi. Quando ti mancano un pò di energie la spinta che arriva da fuori è determinante, il nostro popolo lo sa e ci aiuta". Visto che la Spal ha allungato in classifica grazie alla vittoria sulla Juve si torna a parlare di quella sfida. "Ho già risposto e non ci voglio tornare sopra- conclude -. È lecito che Semplici abbia detto quello che ha detto, ma condivido le parole di Floccari: la Spal ha usufruito di una settimana particolare perché la Juve era in una settimana particolare. Loro sono stati bravi ad approfittarne, la partita l'hanno vinta loro".

Da parte sua il tecnico dei ferraresi, Semplici, ha ben presente le in sidie della sfida: "Affrontiamo una partita difficilissima che ci teniamo a disputare nel migliore dei modi. Dobbiamo cercare di mettere in pratica la nostra identità di gioco. Voglio vedere una squadra che sia consapevole di quello che si gioca e metta in campo le proprie qualità". L'allenatore spallino invoca concentrazione dopo il successo ottenuto contro la Juventus: "Ho cercato in settimana di preparare la squadra al meglio. Le partite disputate contro Roma, Lazio e Juve ci devono dare forza e non togliere concentrazione. Dobbiamo giocare a Empoli - ha aggiunto - con la massima attenzione, loro hanno qualità per metterci in difficoltà, esprimono un buon gioco, hanno organizzazione, palleggio e individualità importanti".