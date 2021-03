Empoli, 31 marzo 2021 - L'Azienda USL Toscana Centro ha disposto la sospensione dell'attività della prima squadra dell'Empoli per dieci giorni, fino al 7 aprile. La decisione è stata presa ufficialmente questa mattina dopo che da oltre una settimana si stanno registrando casi di covid all'interno del gruppo squadra, giocatori e staff tecnico. In totale, a quanto pare, 11 persone. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati posti in quarantena presso il proprio domicilio, dunque anche coloro risultati negativi, come da normativa.

L' Asl ha inoltre comunicato che le persone oggetto di tali provvedimenti non possono spostarsi dal domicilio, né ovviamente prendere parte a partite come quelle previste dal calendario della Serie B per venerdì 2 e lunedì 5 aprile.

L' Empoli è stato pertanto costretto a chiedere alla Lega B il rinvio non solo di della gara in trasferta contro la Cremonese, in programma il 2 aprile, ma pure quella casalinga contro il Chievo Verona del 5 aprile. Il regolamento di serie B consente però il rinvio, causa Covid, di una sola gara e quindi, nel caso il Chievo si presenti in campo il giorno di Pasquetta la società toscana rischia di perdere a tavolino (fatta salva comunque possibilità di ricorrere).