Calcio a 5 Futsal Awards Toscana. La Vigor Fucecchio fa en-plein tra i migliori giocatori Under 19

Serata ricca di soddisfazioni per la Vigor Fucecchio quella che si è svolta a Prato per la tradizionale consegna dei Futsal Awards Toscana, ossia i riconoscimenti per giocatori, tecnici e dirigenti delle varie categorie di calcio a 5 in riferimento alla stagione 2022-’23. Il sodalizio biancazzurro ha fatto incetta di premi. Partiamo dall’Under 19 Nazionale, dove la Vigor ha ’cannibalizzato’ il podio del “Miglior Giocatore“ con Aldo Qevani al primo posto, davanti ai compagni di squadra Omar Montalbano e David Settesoldi. Qevani, tra l’altro, si è aggiudicato anche il titolo di capocannoniere grazie ai suoi 32 centri stagionali. Un exploit fenomenale per la formazione di coach Marco Poli, il quale ha a sua volta ricevuto il premio come “Miglior Allenatore“, che ha chiuso la stagione con il 4° posto nel proprio girone H e l’eliminazione soltanto ai supplementari nel 1° turno della Poule Scudetto contro l’Atlante Grosseto. A completare il cerchio il riconoscimento di “Miglior Portiere“ a Endri Mirdita.

Un’altra bella soddisfazione è arrivata anche dalla compagine Under 17, il cui tecnico fucecchiese Gabriele Giovanneschi è stato votato “Miglior Allenatore“ e Matteo Picone è giunto quinto tra i nominati al “Miglior Giocatore“. Una dimostrazione di come la Vigor Fucecchio stia lavorando bene, non solo a livello di prima squadra con la quale nella stagione 2023-’24 affronterà il suo secondo campionato nazionale di Serie B, ma anche con il settore giovanile, che grazie alla collaborazione con l’associazione Papo Aps Vivilavita si sta togliendo grandi soddisfazioni.

Intanto il club si appresta a vivere una stagione di grandi cambiamenti per la prima squadra, a partire dalla guida tecnica che a differenza degli ultimi sette anni non sarà più affidata a Paolo Accardi. Della rosa, invece, non faranno più parte l’esperto pivot Poggini, autore dello storico gol che l’anno scorso valse la promozione in B, e il giovane Martini. Infine, a livello dirigenziale si chiude anche la collaborazione con la team manager Barbara Vangelisti, a sua volta da sette anni in biancazzurro.