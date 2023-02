Calasanzio ok

Scatto play-off del Calasanzio nel girone A di Terza Categoria fiorentina. Nella sesta giornata di ritorno il team di mister Corrado Lazzoni ha fatto suo il derby empolese col Ponzano ed è salito al quinto posto solitario con 38 punti, rispettivamente con 3 e 4 lunghezze di vantaggio su Mercatale e San Vincenzo a Torri. Sul proprio campo di Pagnana il Calasanzio ha prevalso per 2-1 grazie al sigillo di Fulignati e ad un autogol, mentre ai ragazzi di mister Paolo Barontini non è bastata la rete di Stefanelli per strappare un risultato positivo. Il Ponzano resta comunque in una onorevole posizione di metà classifica.

Occasione persa, invece, per l’Avane che per la prima volta in stagione cade al Gavazzi nello scontro diretto col Bibe 1964. Decisiva una rete al 32’ dopo che dieci minuti prima Jacopo Taddei si era fatto parare un calcio di rigore concesso ai gialloneri empolesi. La squadra di mister Biondo ha poi provato a pareggiare, ma nel finale è costretta anche a giocare in dieci uomini per l’espulsione di Coppola e il Bibe 1964 controlla agevolmente fino al triplice fischio finale. La sconfitta relega l’Avane al 4° posto ed allontana forse definitivamente i sogni di rimonta di Fanelli e compagni visto che la capolista ora dista ben 10 lunghezze. Continua a stupire invece il Ponte a Elsa, capace di regolare di misura in casa il San Lorenzo Campi con un guizzo di Lenti. Per i biancorossi si tratta della seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche, nonché del terzo risultato utile di fila, che permette loro di scavalcare al terzultimo posto la Sanpierinese. Gli arancioblù fucecchiesi di mister Giacomelli sono infatti stati travolti 7-2 sul campo della Sestoese, con reti di Petova e capitan Terenzi.

