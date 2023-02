Caccia al bis per l’Atletico Stasera il match

Neanche il tempo di gioire che un nuovo impegno è dietro l’angolo. Dopo la vittoria nel turno infrasettimanale di mercoledì sera contro il San Michele Cattolica Virtus per 4-1 (doppietta di Moriani e centri di Frediani e D’Alcamo), stasera alle 22 al Pala Fornaci di Pistoia l’Atletico Fucecchio se la dovrà infatti vedere contro l’insidioso Shark Pistoia. I padroni di casa hanno infatti già fatto vittime illustri. Sempre stasera, ma alle 21.15 al Pala Isolotto torna subito in campo pure il Limite e Capraia, dopo il 5-7 interno di mercoledì contro il più quotato La 10 Livorno (tripletta di Colucci e gol di Cardellini e Vannini). Nell’8° turno di ritorno di serie C1, il team di coach Marcello andrà a far visita a quel Midland, unica squadra battuta finora. Infine, domani alle 15 al Pala Ponticelli di Santa Maria a Monte sfida al Futsal Pontedera per la Vigor Fucecchio nella 6ª giornata di ritorno del girone C di serie B. All’andata finì 2-2, ma ora i padroni di casa hanno ben 9 punti in più in classifica.