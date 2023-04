Bruni vince il titolo

Buon sangue non mente. Il piccolo Guido Bruni, figlio del campione regionale over 45 in carica Alessandro, si è infatti aggiudicato il suo primo titolo Fitp imponendosi nella categoria Under 10 al torneo di Pasqua andato in scena al Circolo Tennis Pontedera. Al termine di una settimana di incontri il giovane figlio d’arte ha avuto la meglio in finale su Tommaso Lazzarotti (Circolo Tennis Viareggio) con il punteggio di 6-4 6-3. Quella del piccolo certaldese è stata una vera e propria cavalcata visto che non ha perso nemmeno un set, eliminando al primo turno Duccio Mazzanti (Tennis Club Ponsacco) con un netto 6-1 6-0 e in semifinale Pietro De Iuliis (Tennis Club Ponsacco) per 6-3 6-1.

Al torneo, sempre nella categoria Under 10, ha partecipato anche il fratello Giulio Bruni, recentemente secondo al campionato orange disputato al Circolo Tennis Amici della Concordia di Calenzano, davanti proprio al fratello Guido che si è quindi ripreso una ‘rivincita’ in famiglia.