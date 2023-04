Borracchini e Vanni show davanti al pubblico di casa

Un Pala Aramini gremito è stata la miglior risposta alla grande serata di boxe organizzata dalla promoter Rosanna Conti Cavini in collaborazione con le società Pugilistica Sanseverino Scardigli Empoli e Sempre Avanti Firenze, per l’assegnazione del titolo italiano dei pesi mediomassimi. A trionfare nell’incontro clou è stato Dragan Lepei su Giovanni Carpentieri, ma nel sotto clou di incontri dilettanti sono stati cinque i pugili locali saliti sul ring. Tutti vincitori quelli della Leonica Boxing Club di San Pierino con Max Costa (Elite 57 kg) che si impone su Diego Meloni (Boxe Nicchi), Riccardo Vanni (Elite 60 kg) che si aggiudica il match contro Edwin Beljul (Boxe Cannara) e Lorenzo Guarguaglini (Elite 64 kg) che piega la resistenza di Steven Barbieri (Boxe Stiava). Una vittoria e un ko invece il bilancio dei due portacolori della Sanseverino Scardigli. Ad alzare le braccia al cielo è Cristian Borracchini (Elite 71 kg), abile a sconfigge Mattia Ricci (Boxe Cannara). Niente rivincita, invece, per Giorgio Scardigli (Elite 75 kg) contro Lapo Pistelli (Pugilistica Isolotto), malgrado un match intenso e pieno di scambi ad alta velocità.

Nel frattempo al palazzetto dello sport di Lastra a Signa è arrivato il quarto successo da professionista, in altrettanti incontri, per il superleggero Simone Vanni (64,5 kg al peso). Nell’ambito dell’evento Wasb XIV il capitano della Leonica Boxing Club di San Pierino ha battuto nettamente ai punti il ventitreenne croato Matija Petrinic, al termine di un match in cui ha sempre comandato le operazioni. Il trentunenne originario di Capraia ha sempre dettato il ritmo, mandando a segno pesanti colpi spesso nei momenti finali di ognuno dei sei round disputati. Oltre che sul ring Vanni si è reso protagonista anche fuori dal rettangolo delimitato dalle corde ideando una simpatica uscita dallo spogliatoio. Il pugile seguito all’angolo dal vecchio maestro Vasco Nencioni, dal tecnico Mirco Ricci e da suo fratello Riccardo, si è infatti presentato vestito da cavaliere con tanto di elmo in testa, inginocchiandosi poi davanti ad un amico vestito invece da re per essere "ordinato" con un tocco di spada sulla testa. Ora Vanni si preparerà per il suo quinto incontro da professionista, che si terrà il 20 maggio al Pala Matteoli di Firenze. Ancora da stabilire l’avversario. Niente da fare invece per Duccio Costoli nella finale del Torneo delle Cinture a Firenze, dove si è arreso ai punti al grossetano Conti Cavini per la categoria 63,5 kg Elite M. (A sinistra Cristian Borracchini e a destra Simone Vanni).

Simone Cioni