Borracchini e Scardigli domani sul ring

Due i fronti su cui sarà impegnata la Pugilistica Sanseverino Scardigli in questo week-end. Partiamo dal prestigioso torneo ’Nepi-Etruria’, in corso di svolgimento alla palestra La Montagnola di Firenze, dove saranno due i pugili empolesi a salire domani sul ring a partire dalle 16. Si tratta di Cristian Borracchini e Giorgio Scardigli. Entrambi sono impegnati nei quarti di finale della propria categoria con il primo che affronterà Al Hassan Asbayaa della Boxe Academy per l’Elite 71 kg e il secondo che incrocerà invece i guantoni con Lapo Pistelli della Cs Parte Rossa per l’Elite 75 kg. Si è invece già qualificato per la semifinale Niko Patrinostro (75kg), capace di prevalere di misura sul fiorentino Jonatan Selvi. Sempre domani, ma a Prato si svolgerà invece la 3ª tappa del Criterium giovanile. Quattro in questo caso i piccoli portacolori della Pugilistica Sanseverino Scardigli presenti: Brando Mugnai nella categoria Cangurini; Lapo Mugnai tra i Canguri; Niccolò Borelli e Rebecca Gorini per gli Allievi. Piccoli pugili con cui sta lavorando benissimo il tecnico Luigi Ermini.