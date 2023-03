Black out Luperto, Pjaca è lento Troppo nervosismo per Parisi

PERISAN 6 – Non ha colpe sul gol, tiene viva la squadra con una gran parata nella ripresa.

STOJANOVIC 5 – Impreciso in difesa, impreciso anche in fase offensiva. Spesso fa la scelta sbagliata.

ISMAJLI 6 – Meglio del compagno di reparto, soffre poco su Beto e non sbaglia praticamente niente.

LUPERTO 5 – Irriconoscibile. Soffre la fisicità degli avversari, ma soprattutto si fa sovrastare in occasione del gol del vantaggio friulano.

PARISI 5 – Cosa è successo al terzino azzurro? Nervoso, poco incisivo, nel finale simula e rischia il giallo pur di provare a far cacciare Beto. Inevitabile il cambio. CACACE 6 – Propositivo e vivace. Zanetti potrebbe meditare una sua promozione. AKPA AKPRO 6 – Uno dei pochi a suonare la carica e, soprattutto, a tenere botta in mezzo al campo. Tanta fisicità. Grassi sv – Gioca pochi minuti.

MARIN 5,5 – C’è sempre, è vero, ma non ha mai il guizzo giusto per avviare l’azione offensiva. PJACA 5 – Lento, macchinoso, quasi evanescente. Tocca un sacco di palloni, ma li sbaglia praticamente tutti.

BANDINELLI 5,5 – Non è il solito Bandinelli. Prende un colpo ed è costretto ad uscire. FAZZINI 6,5 – Il suo ingresso in campo dà linfa alla squadra, perché è dinamico e ha qualità. Ci prova, ma non è fortunato.

BALDANZI 6,5 – Non sarà quello di un mese e mezzo fa, ma a un certo punto dà l’impressione di essere l’unico a poterla pareggiare. Nabian sv – Entra nel finale.

CAPUTO 5 – Quel gol grida vendetta. Non è un momento particolarmente felice per lui.

SATRIANO 5 – Tanto impegno, si sbatte e combatte contro tutta la difesa avversaria, ma non crea nessun tipo di pericolo agli avversari.

All. ZANETTI 5,5 - La squadra non è più serena, sbaglia tanto e prende gol che prima non prendeva. Azzecca il cambio di Fazzini, ma continuare a insistere con Pjaca quando c’è da recuperare una partita non convince più molto.

t.c.