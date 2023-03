Biglietti in vendita per l’U-Power Ecco dove trovarli

Sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dell’U-Power Stadium di Monza per la sfida contro i biancorossi in programma sabato alle 15. I tagliandi saranno disponibili al prezzo di 20 euro attraverso il sito di Vivaticket, unica piattaforma autorizzata, e nei punti vendita Vivaticket: per Empoli saranno disponibili all’Unione Clubs Azzurri. I non residenti in provincia di Monza e Brianza potranno acquistare senza limitazioni. I biglietti del settore ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Monza se sprovvisti di tagliando. L’ingresso riservato al settore Curva Nord – Ospiti è il gate 9, con l’accesso da un Gate diverso che non verrà in alcun modo consentito. I tifosi si dovrebbero muovere in pullman e con mezzi propri.