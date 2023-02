Bianchini-Gueye, è festa amaranto Il Montelupo stende il Lebowski

C. S. LEBOWSKI

0

MONTELUPO

2

CENTRO STORICO LEBOWSKI: Galluzzo, Paoli (75’ Celentano), Magnelli, Ciabatti, Geri (72’ Masini), Rosi, Calbi, Pagni (67’ Berlincioni), Mazzoni, Cubillos, Del Pela. A disp. Pagani, Sammicheli, Frutti, Biffoli, Lapis, Tucci. All. Gori.

MONTELUPO: Lensi, Cupo, Granato, Bagnoli, Corsinovi, Buzzi, Marrazzo, Cerboni (54’ Leoncini), Anedda (88’ Gueye), Ndaw, Garunja (75’ Brogi). A disp. Consani, Seghetti, Beconcini, Gori, Potogu, Bruno. All. Lucchesi.

Arbitro: D’Orta di Pisa (assistenti Puccini di Pontedera e Pellegrini di Prato).

Reti: 33’ Bianchini, 94’ Gueye.

Note. Espulsi Rosi (C) al 70’ per gioco scorretto e Cubillos (C) all’85’ per fallo da ultimo uomo.

FIRENZE – Il Montelupo continua a dimostrarsi squadra da trasferte. Dopo aver raccolto solo un punto nelle ultime tre partite casalinghe, infatti, gli amaranto hanno espugnanto il Nesi di Tavarnuzze, casa del quotato Centro Storico Lebowski bissando il 2-0 dell’andata.

I padroni di casa prendono subito in mano le redini del gioco esibendo una bella circolazione di palla, ma il Montelupo chiude bene tutti gli spazzi giocando molto accorto e pronto a ripartire in contropiede, sfruttando soprattutto la fascia sinistra. Dopo una chance per Anedda, che calcia alto dopo pochi minuti, infatti, al 33’ sono proprio i ragazzi di mister Lucchesi a passare in vantaggio con il giovane classe 2004 Bianchini, bravo a depositare in rete sotto misura un traversone basso dalla sinistra di Granato, pescato ottimamente da Cerboni.

Il Lebowski continua comunque a produrre il proprio gioco e si rende anche pericolo due volte con bomber Calbi, oltre a colpire un palo. La musica non cambia nemmeno nella ripresa, quando però i padroni di casa restano prima in dieci per un fallo di frustazione di Rosi ai danni di Anedda e poi addirittura in nove per il ’rosso’ sventolato a Cubillos, reo di aver steso Leoncini lanciato a rete. In doppia superiorità numerica il Montelupo ne approfitta per chiudere il conto in pieno recupero con Gueye, abile a piazzare la palla nell’angolino là dove Galluzzo non può arrivare. Tre punti fondamentali per gli amaranto, che si allontanano dalle posizioni che scottano e si portano a soli 2 punti dalla zona play-off.