Berserker, la sconfitta è amara Lucca ha la meglio in rimonta

Una sconfitta subita in rimonta contro Lucca, battuta invece poco meno di un mese fa nell’ultima giornata della prima fase che aveva sancito il primato del team dell’Empolese Valdelsa, costa cara ai Berserker i quali vedono così sfumare la possibilità di giocarsi la Coppa Toscana. A Case Nuove di Gambassi Terme il gruppo espressione di Gambassi Rugby e Unione Rugby Montelupo è partito forte volando sul 10-0 con la meta di Alessandri, capace di rompere vari placcaggi, e la successiva trasformazione di Tomasulo, che poi segna pure un calcio di punizione. Dopo aver accorciato le distanze prima dell’intervallo con un calcio piazzato, però, nella ripresa Lucca sfrutta un blackout dei padroni di casa per schiacciare due palloni in meta e rimontare sul 10-15.

Nonostante gli sforzi i Berserker non riescono invece a essere incisivi quando entrano nei 22 avversari. Questa la formazione: Niccolini P., Lassi, Cavallaro, Simoncini D., Vincelles, Cameli, Goretti, Merlotto, Niccolini S., Banti, Garinei, Alessandri, Tomasulo, Burgassi, Niccolini L. A disposizione: Popescu, Ferzola, Simoncini A., Parenti, Amodeo, Scaglione, Bartolini. Ora i Berserker saranno impegnati nella finale, andata e ritorno a cavallo tra fine aprile e inizio maggio, per il 3°-4° posto contro il Rufus San Vincenzo.