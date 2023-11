Berserker, gara a Prato. Col Gispi per il riscatto

Sfumato il primo tentativo di accedere alla fase interregionale del campionato di Serie C, dopo la sconfitta di domenica scorsa sul campo dell’Union Cavalieri Cadetta, domenica prossima i Berserker iniziano l’assalto all’ultimo posto utile rimasto a disposizione per andare a giocarsi la promozione. Alle 15 al campo sportivo Coiano di Prato il gruppo formato dai ragazzi del Gambassi Rugby e da quelli dell’Unione Rugby Montelupo Empoli, se la vedranno infatti contro il Gispi nell’andata della semifinale (il ritorno è previsto domenica 26 novembre al campo sportivo di Case Nuove a Gambassi Terme) del mini-torneo tra le quattro perdenti i play-off di accesso alla fase interregionale. Nella ’cervellotica’ formula stilata dal Comitato Regionale Toscano, le vincenti di questi due incontri si sfideranno poi nella finale per il 5° e 6° posto regionale, con la vincente che potrà proseguire la propria rincorsa alla categoria superiore. Le altre saranno invece successivamente impegnate nella Coppa Toscana. Nello scorso fine settimana i Tigers Gispi Prato hanno ceduto di misura 13-14, sempre in casa, ai Mascalzoni del Canale (realtà che comprende Piombino, Elba, Cecina, San Vincenzo, Grosseto e Scarlino).