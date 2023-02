Bene Abc e Folgore

Week-end favorevole alle due squadre locali impegnate in serie C, capaci entrambe di espugnare Livorno. Partiamo dalla C Gold, dove l’Abc Castelfiorentino rialza subito la testa dopo 2 ko di fila e piega 67-89 il Don Bosco. Due punti che permettono ai ragazzi di coach Angiolini di tornare da soli al comando con 2 lunghezze di vantaggio su Cecina e Prato.

I labronici hanno un miglior impattato sulla gara, riuscendo a restare incollati ai gialloblù valdelsani per le prime due frazioni (16-23 al 10’ e 32-14 al 20’). Dopo l’intervallo invece l’Abc, spinta da un Pucci monumentale (30 punti), è stata molto più cinica e concreta allungando decisamente e ipotecando il successo all’inizio della quarta frazione. In vista delle prossime importanti sfide, inoltre, coach Angiolini potrà contare anche sul gradito ritorno di Giuliano Delli Carri (classe ’89), che dopo aver deciso la scorsa estate di lasciare il basket giocato per motivi familiari e lavorativi, a distanza di alcuni mesi ha deciso di tornare a disposizione del club gialloblù. Questo il tabellino di Livorno: Lazzeri C. 1, Lilli, Pucci 30, Scali 17, Cantagalli 18, Nepi n.e., Tavarez, Lazzeri A. 5, Cantini 2, Ticciati 1, Cicilano, Belli 15.

Veniamo ora alla C Silver, dove seppur a fatica la Folgore Fucecchio regola 54-61 la Libertas Liburnia ed aggancia in vetta il Cus Pisa. Le precarie condizioni di alcuni giocatori a causa dell’influenza della scorsa settimana, hanno inciso sulla prestazione dei biancoverdi, che sono riusciti a venire a capo del match solo nell’ultimo quarto. Dopo un buon avvio (17-24 al 10’ e 27-34 al 20’), il team di Rastelli ha subito la rimonta locale nel 3° tempino (42-45 al 30’) prima di piazzare nell’ultima frazione, sul 51-50, un break di 0-8 che vale il 51-58 che Berni e soci gestiscono poi fino alla sirena. Questo il tabellino: Falchi 18, Minocci n.e., Berni 13, Fantoni 2, Gazzarrini 6, Masotti 2, Gatoni n.e., Berti 5, Meucci 10, Chiti 3, Avellino n.e., Orsucci 2.