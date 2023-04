Beffa e delusione negli ultimi due minuti

Empoli

0

Sassuolo

2

EMPOLI: Stubljar, Boli (55’ Fini), Marianucci, Indragoli, Angori, Barsi, Renzi (77’ Vallarelli), Zemelaj, Ignacchiti, Ekong (77’ Magazzù), Nabian (69’ Seck). All. Buscè.

SASSUOLO: Zacchi, Pieragnolo, Casolari, Kumi, Russo, D’Andrea, Mata (77’ Baldari), Miranda, Cinquegrano (77’ Mandrelli), Cannavaro (65’ Loffen), Bruno. All. Bigica.

Arbitro: Nicolini di Brescia.

Reti: 87’ D’Andrea, 93’ rig. Bruno.

VINCI – Beffa finale al centro sportivo di Petroio per l’Empoli, superato dal Sassuolo con due reti negli ultimi minuti. La gara, valevole come 28ª giornata di campionato avrebbe potuto permettere agli azzurrini, forti di un buon margine sulla zona retrocessione, di accorciare le distanze su quella play-off, che invece resta lontana sette lunghezze. Dopo la trasferta di Genova con la Samp altra sfida senza reti per i ragazzi di mister Buscè, che rispetto agli emiliani creano senza dubbio di più. Dopo un colpo di testa alto di Russo al 20’, infatti, i padroni di casa ci provano con Nabian al 21’, neutralizza a terra Zacchi, ed Ignacchiti al 30’, sinistro fuori dal limite dopo che Miranda aveva respinto un tentativo di Ekong. Clamoroso, invece, l’errore di Indragoli, che al 61’ mette alto di testa sotto misura una sponda aerea di Zemelaj, sugli sviluppi di un corner. È il miglior momento dell’Empoli, ma anche al 67’ e al 68’ Ekong prima non arriva per un soffio sul traversone di Ignacchiti e poi si vede chiudere in corner all’ultimo momento da un provvidenziale intervento scivolato del neo entrato Loffen. Al 73’ brividi sulla schiena dei sostenitori empolesi con Stubljar che non controlla un retropassaggio di Zemelaj ed è costretto a recuperare precipitosamente proprio sulla linea di porta. Finale che sorride al Sassuolo con D’Andrea grande protagonista: prima insacca alla sinistra di Stubljar su schema da calcio piazzato all’81’ e poi pesca in area Baldari, che viene steso, rigore e raddoppio a firma Russo. Dopo l’esecuzione dal dischetto arriva il fischio finale.

Simone Cioni