Basket Serie C. Coppa Toscana, l’Abc va avanti. Successo sofferto con Valdisieve

ABC CASTELFIORENTINO 66 VALDISIEVE 65

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Garbetti n.e., Lazzeri 10, Ticciati, Talluri, Berni 13, Torrigiani 20, Marchetti n.e., Cicilano, Landi 11, Cantini 2, Mancini 3, Pedicone 7. All. Paludi.

VALDISIEVE BASKET: Rossi 18, Lerede 5, Valletti 2, Ciacci 18, Municchi 7, Volpi F., Piccini N. 2, Gori, Simoncini 5, Volpi T., Piccini C. 4, Gustinelli 4. All.: Bardini.

Arbitri: Gigoni e Liverani di Livorno. Parziali: 15-15; 33-29; 52-45.

CASTELFIORENTINO – L’Abc stacca il pass per la final four di Coppa Toscana di Serie C battendo al Pala Betti Valdisieve, ma quanta fatica. Nel giorno dell’esordio stagionale di capitan Cantini, mentre è rimasto ancora a riposo precauzionale Corbinelli, la squadra di coach Paludi rischia grosso al termine di una partita di fatto sempre amministrata, ma mai chiusa. Sul 60-51 a tre minuti dalla fine in casa gialloblù si spegne la luce e gli ospiti sorpasso sul 63-65 quando sul cronometro mancano solo diciotto secondi. È qui che entra in gioco il ‘cobra’ Berni, che con uno splendido gioco da tre punti opera il contro-sorpasso e certifica la qualificazione dei valdelsani, visto che nell’ultimo possesso Valdisieve costruisce il tiro per la vittoria, ma senza poi trovare la via del canestro.

Un’Abc, quindi, che deve trovare maggiore continuità a livello mentale, prima ancora che tecnico, per imparare a gestire le gare nell’arco dei quaranta minuti. Da segnalare la doppia-doppia di Lorenzo Torrigiani, autore di 20 punti e 12 rimbalzi e i quattro uomini in doppia cifra (oltre a Torrigiani anche Berni, Landi e Lazzeri), mentre cresce di partita in partita l’amalgama tra vecchi e nuovi arrivati. E adesso, archiviato l’antipasto della Coppa Toscana, è tempo di concentrarsi sul campionato con l’Abc Solettificio Manetti che esordirà sabato prossimo alle 18 al Pala Betti contro il Don Bosco Livorno.