Basket maschile

Use Empoli

50

Faenza

66

USE COMPUTER GROSS: Sesoldi 3, Costa 2, Nwokoye 5, Casella 20, Giannone 6, Mazzoni 2, Cerchiaro 5, Marchioli n.e., Baccetti, Antonini 7, Agbortabi n.e. All. Valentino.

RAGGISOLARIS FAENZA: Vico 7, Petrucci 8, Pastore 8, Aromando 20, Voltolini 4, Siberna 9, Ragazzini n.e., Morciano, Nkot Nkot n.e., Poggi 4, Castellino 4, Bandini 2. All. Garelli.

Arbitri: Faro di Tivoli e Tommasi di Veroli.

Parziali: 12-15; 19-32; 44-48.

EMPOLI – La sconfitta era da mettere in conto ma, a differenza di quella arrendevole di sette giorni fa con Ozzano, stavolta l’Use lotta fino in fondo soccombendo di fatto solo nell’ultimo quarto contro la corazzata Faenza, seconda in classifica. Adesso, però, per evitare la retrocessione diretta i biancorossi dovranno vincere le ultime due giornate e sperare in risultati positivi dagli altri campi. Tornando al match: gli empolesi partono forte con le triple di Cerchiaro e Sesoldi, ma gli ospiti chiudono avanti il primo quarto ed è nel secondo che piazzano il break di 0-11 che spacca la partita (19-32 al 20’). Dopo l’intervallo, nonostante un guaio alla caviglia, Casella si carica l’Use sulle spalle con un 55 dall’arco che scalda tutto l’ambiente fino al 38-40. Pur senza fare cose straordinarie, però, Faenza piazza un altro parziale 0-6 che vale il 38-46, prima che il solito Casella riporti sotto gli empolesi (44-48 al 30’). Nel parziale finale, però, l’Use segna solo 6 e gli emiliani chiudono 50-66. Tuttavia, alla sirena tutto il Pala Sammontana applaude i propri beniamini.