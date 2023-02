Basket C gold e C silver

Tutto pronto al Pala Betti per la super sfida tra Abc Castelfiorentino e Basket Cecina. Domani alle 18 va infatti in scena lo scontro diretto al vertice di serie C Gold, valido come 6ª giornata di ritorno. Le due compagini sono separate in classifica da appena 2 punti in favore della capolista castellana, la quale però fin qui ha perso entrambi i precedenti stagionali, disputati comunque tutti a Cecina (73-63 all’andata in campionato e 82-69 in semifinale di Coppa Toscana). Quello di Cecina è un roster di prim’ordine, costruito appositamente per l’immediato ritorno in quel torneo di serie B da dove i rossoblù sono retrocessi lo scorso anno, a cui la squadra di coach Walter Angiolini cercherà di opporre le proprie armi: intensità, compattezza e orgoglio, che del resto hanno sempre rappresentato il valore in più di questo gruppo. In casa Abc poi ci si attende anche una grande risposta del pubblico di casa perché, come ha sottolineato lo stesso tecnico gialloblù "Questi ragazzi si meritano tutto il sostegno che una piazza storica come Castelfiorentino può dare". Prima della palla a due in campo il gruppo Scoiattoli 2015-‘16 che, a partire dalle 14.30, disputerà un triangolare contro i pari età di Basket Cecina e Basket Calcinaia. Scendendo in serie C Silver quella che attende stasera la Folgore Fucecchio (palla a due alle ore 21.15 al palazzetto di Fucecchio) è una di quella "partite trappola", in cui se non la affronti con lo spirito giusto per l’intero arco dei 40 minuti rischi di rimanere con l’amaro in bocca. I biancoverdi ricevono infatti la Libertas Montale che, classifica alla mano, non sembra rappresentare un ostacolo particolarmente ostico per il team di coach Samuele Rastelli, per altro vincitore con uno scarto di 20 punti all’andata (48-68 il finale). I pistoiesi sono infatti terzultimi con 8 punti mentre i biancoverdi fucecchiesi guidano la classifica a quota 30 con Fides Montevarchi e Cus Pisa, che sabato scorso è però caduto proprio a Montale dopo un tempo supplementare. Per i pistoiesi si è trattato della seconda vittoria consecutiva di misura e proprio per questo la Folgore non deve commettere l’errore di sottovalutarli. Ancora assente Orsini per squalifica resta in dubbio pure l’acciaccato pivot Tessitori. Si.Ci.