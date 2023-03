Bandinelli rischia di non farcela

Cambiaghi, Vicario e anche Bandinelli, uscito dal match contro l’Udinese dopo il contrasto con Success. Sono i giocatori che mister Zanetti dovrà valutare in vista della sfida di venerdì sera in casa dell’Atalanta, partita complicata che arriva dopo tre sconfitte di fila. Gli azzurri sperano innanzitutto di recuperare il portiere, che deve ancora fare i conti con la contusione al costato rimediata prima della gara contro il Monza. Aveva provato a rientrare con l’Udinese, ora è da capire se potrà forzare i tempi o se invece, a questo punto, si aspetterà anche la sosta per riaverlo poi al cento per cento contro il Lecce. Idem per Cambiaghi, che però lavora per essere presente nella sfida contro la sua ex squadra. Bandinelli, invece, deve risolvere la botta al piede che rischia di tenerlo fuori contro i nerazzurri. In questo caso potrebbe scattare la promozione di Fazzini, apparso tra i migliori nel match con l’Udinese: se il capitano dovesse rinunciare, non è escluso che Zanetti pensi a lui dall’inizio.