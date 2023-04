Baldanzi respira l’aria di San Siro e si esalta

Lo ha già fatto una volta, perché non ripetersi? San Siro, quest’anno, fa rima soprattutto con Tommaso Baldanzi, giustiziere dell’Inter nella gara vinta dagli azzurri lo scorso 23 gennaio. Un guizzo del fantasista fu decisivo per mettere al tappeto i nerazzurri in un momento in cui l’Empoli stava letteralmente volando. Un’impresa realizzata grazie a un giocatore che da quel momento in poi è sulla bocca di tutti. Napoli, Sassuolo, la stessa Inter: tutti sembrano sulle tracce di Tommaso Baldanzi da Castelfiorentino, seguito a quanto pare anche da diversi club esteri. Di lui nei giorni scorsi ha parlato anche il presidente Corsi, confermando la volontà del club di provare a trattenerlo anche per la prossima stagione. "Per fargli completare la maturazione tecnica e fisica", ha spiegato il massimo dirigente. L’Empoli però sa benissimo che un giocatore del genere, in virtù delle prestazioni che sta offrendo, potrebbe diventare difficile da confermare, specialmente nel momento in cui qualcuno si presentasse con soldi e idee.

La gara di stasera con il Milan è un altro di quei palcoscenici che paradossalmente possono ‘rovinare’ i piani dell’Empoli. Un Baldanzi in grande spolvero, capace magari di ripetere quanto fatto contro i cugini dell’Inter, potrebbe attirare ancor di più le attenzioni dei grandi club. Ovviamente una voce in capitolo importante ce l’avrà anche lui: le esperienze di Viti e Asllani, partiti dopo una stagione di serie A senza nemmeno un numero così alto di presenze, potrebbero fungere da monito. Anziché partire e rischiare di fare tutta quella panchina, meglio aspettare un altro anno e completarsi del tutto.