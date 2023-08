Baldanzi recupera e punta al Verona

Un rientro in gruppo e un nuovo innesto. E’ ripresa nella giornata di ieri la preparazione dell’Empoli in vista della sfida contro il Verona e le novità positive sono due. La prima è il rientro in gruppo di Baldanzi, tornato a lavorare insieme al resto della squadra dopo i guai muscolari che lo avevano tenuto fuori nelle ultime settimane. Il fantasista sta bene e punta al rientro da titolare già nel match con gli scaligeri. L’altra novità riguarda invece Cancellieri, arrivato a Empoli nella serata di ieri.

L’attaccante è stato quindi prelevato dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto e controriscatto e firmerà un contratto per una stagione. Le cifre sono alte, ma la società aveva bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche. Ora si punta a convincere anche Akpa, ma i tempi sono più lunghi. Stesso discorso, ma legato all’infermeria, per quanto riguarda Walukiewicz: il difensore punta al recupero, ma la sua situazione è un po’ più complessa rispetto a quella di Baldanzi e quindi il suo rientro con il Verona appare in forte dubbio. Al momento si va quindi verso la conferma del tandem centrale composto da Ismajli e da Luperto.