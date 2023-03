Baldanzi e Fazzini, l’arma in più di Zanetti

di Tommaso Carmignani

Se guardasse al precedente, Zanetti non avrebbe dubbi. Perché Jacopo Fazzini e Tommaso Baldanzi sanno esattamente come far male all’Atalanta: c’erano loro in campo quando la Primavera dell’Empoli riuscì a battere i nerazzurri in finale scudetto, conquistando la vittoria del campionato contro molti dei pronostici della vigilia. Un’impresa di cui furono entrambi grandi artefici e che di certo a Bergamo non ricordano volentieri.

Quella di domani sarà ovviamente un’altra storia, in palio ci sono i tre punti ed i valori sulla carta non sono esattamente gli stessi. Ma se il tecnico dell’Empoli cercasse un motivo in più per scegliere la linea verde, il precedente della finale scudetto potrebbe essere quello giusto. Di sicuro c’è che dopo il match di sabato scorso contro l’Udinese, un pensierino in più riguardo a Fazzini potrebbe farlo. Dando per scontata la presenza di Baldanzi, la cui titolarità non è al momento in discussione, pensare di inserire anche l’altro baby nella gara contro i nerazzurri non sembra una scelta così peregrina. Fazzini, entrato nel secondo tempo della sfida persa coi bianconeri, è stata forse una delle poche note liete di quella partita. La logica con cui Zanetti lo aveva mandato in campo era quella di avere un giocatore più dinamico e qualitativamente bravo per poter mettere in difficoltà il robusto centrocampo avversario.

L’Atalanta di Gasperini, da questo punto di vista, ha caratteristiche molto simili, anche se il gioco proposto dai bergamaschi non è esattamente l’ideale per un giovane che fa del palleggio una delle sue armi principali. Al momento, quindi, l’ipotesi Bandinelli sembra andare per la maggiore, fermo restando che un Fazzini in campo insieme a Baldanzi permette all’Empoli di assumere una fisionomia che in un certo senso potrebbe anche scombinare il piano partita degli avversari. I due giocano insieme dalle giovanili e si conoscono a memoria, ma, soprattutto, si integrano e dialogano alla perfezione. Se l’allenatore volesse una squadra più rapida e dinamica, pensarli entrambi dall’inizio non è un tabù. In fondo rappresentano entrambi il futuro del centrocampo azzurro, vista la volontà della società di trattenerli a fine stagione. Per Fazzini è praticamente una certezza, per Baldanzi una sorta di auspicio. Il club sta infatti rispondendo picche a tutti quelli che si presentano alla porta di Monteboro per chiedere informazioni, ma se qualcuno arrivasse anche coi soldi – tanti – allora la questione si farebbe un po’ più complessa. Tutti argomenti che a Zanetti non interessano, specialmente alla vigilia di una sfida nella quale l’Empoli spera di spezzare la serie negativa. Che sia la linea verde l’arma giusta per scardinare il muro bergamasco? L’idea balla ed è al vaglio del tecnico, complici anche le non perfette condizioni di Bandinelli. Oggi la rifinitura, poi verrà presa una decisione. I giovani scalpitano.