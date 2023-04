Azzurrini, super rimonta nella ripresa Ribaltato il Bologna: i play-off sono più vicini

Empoli

3

Bologna

2

EMPOLI: Stubljar, Boli, Marianucci, Indragoli, Angori, Barsi, Renzi, Zenelaj (46’ Kaczmarski), Ignacchiti, Seck (46’ Ekong), Alessio (80’ Bonassi). All. Buscè.

BOLOGNA: Franzini, Mercier, Amey (55’ Stivanello), Anatriello (68’ Mmaee), Corazza, Byone, Diop (68’ Baroncioni), Rosetti, Motolese (85’ Maltoni), Ebone, Urbanski. All. Vigiani.

Arbitro: Ramondino di Palermo.

Reti: 12’ Anatriello; 45’ Urbanski; 47’ rig. Renzi; 50’ Ekong; 82’ Indragoli.

VINCI – Srepitosa rimonta dell’Empoli, che sotto 0-2 all’intervallo la ribalta nella ripresa e si riporta a -4 dai play-off. Il Bologna, che prima del match aveva gli stessi punti degli azzurri, sblocca il risultato al 12’ con un tiro all’incrocio di Anatriello e raddoppia allo scadere con una splendida azione personale di Urbanski. Negli spogliatoi Buscè evidentemente si fa sentire perché al ritorno in campo l’Empoli aggredisce l’avversario e nel giro di 3’ rimette in piedi il match: al 47’ Alessio viene steso in area da Rossetti e Renzi accorcia dal dischetto, mentre al 50’ è Ekong a firmare il pari con un tiro da posizione defilata che si infila tra palo e portiere. Indragoli di testa sigla il sorpasso sugli sviluppi di un corner a una manciata di minuti dal fischio finale.

Simone Cioni