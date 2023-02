Azzurrini poco incisivi ma rimediano un punto

Cagliari 0

0

Empoli 0

0

CAGLIARI: Lolic, Zallu, Palomba, Pintus, Pulina (61’ Konate), Carboni (72’ Masala), Caddeo, Belloni, Sulis (72’ Idrissi), Griger, Del Pupo (61’ Vinciguerra). A disp. Iliev, Conti, Kisiqi, Cogoni, Deriu, Vitale, Arba, Mameli, Sulev, Achour, Martino. All. Filippi.

EMPOLI: Stubljar, Tropea (73’ Indragoli), Marianucci, Guarino, Angori, Barsi, Kakzmarski (73’ Seck), Ignacchiti, Zenelaj, Fini, Nabian (57’ Alessio). A disp. Fantoni, Seghetti, De Ferdinando, Magazzù, Stassim, Vallarelli, Botrini, Michelucci, Dragoner. All. Buscè.

Arbitro: Di Marco di Ciampino (assistenti Brunetti e Bernasso di Milano).

Note. Espulso Indragoli (E) all’89’ per gioco scorretto.

CAGLIARI – Torna con un punto la Primavera azzurra dalla trasferta sarda in casa di un Cagliari con appena due punti in meno e con quindi lo stesso obiettivo dei ragazzi di mister Buscè, ossia tenere a distanza le zone pericolose della classifica. Alla fine, quindi, il pareggio può star bene ad entrambe le compagini, che hanno dato vita ad una gara alquanto scialba dal punto di vista delle occasioni. I rossoblù locali hanno fatto forse qualcosina in più, soprattutto nella seconda parte della ripresa, ma troppo poco per impensierire seriamente l’attenta difesa empolese. L’unica vera occasione capita infatti a Vinciguerra al 68’, ma da posizione defilata non riesce a dare forza alla sua conclusione e Subljiar riesce a deviare in angolo. Nel finale, poi, un ‘rosso’ fin troppo affrettato a Indragoli costringe l’Empoli a giocare in inferiorità numerica i minuti di recupero, ma rischia praticamente niente. Dal canto loro, però, capitan Ignacchiti e compagni giocano troppo sotto ritmo per creare occasioni degne di nota: nella prima frazione Nabian è troppo isolato in avanti, le cose vanno leggermente meglio nella ripresa con Seck e Alessio, ma alla fine il portiere locale non deve compiere alcun intervento degno di nota. Prossimo impegno lunedì 6 marzo al centro sportivo Petroio di Vinci contro l’Udinese, penultima in classifica.

Simone Cioni