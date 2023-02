Azzurrini, cuore e grinta per una super rimonta

Atalanta

2

Empoli

2

ATALANTA: Pardel, Del Lungo, Mannah (90’ Tavanti), Muhameti, De Nipoti (61’ Mendicino), Riccio, Palestra, Guerini, Vorlicky (70’ Ghezzi), Stabile (46’ Falleni), Regonesi (70’ Vavassori). All. Fioretto.

EMPOLI: Stubljar, Barsi, Angori, Stassin (80’ Tropea), Guarino, Degli Innocenti, Renzi (61’ Fini), Zenalaj (80’ Magazzù), Ignacchiti (46’ Dragoner), Ekong (46’ Alessio), Nabian. All. Buscè.

Arbitro: Leone di Barletta.

Reti: 21’ Stabile; 49’ Chiwisa; 53’ Alessio; 93’ Degli Innocenti.

BERGAMO – Fine settimana all’insegna delle rimonte in casa azzurra, a testimonianza che carattere e cuore non mancano mai a chi indossa questi colore qualunque sia la categoria di appartenenza. Dopo quella della prima squadra sabato al Castellani contro lo Spezia, anche la Primavera ieri è riuscita a strappare un punto sul campo dell’Atalanta dopo essere stata sotto 2-0. Dopo un buon avvio dei ragazzi di Buscè, impalpabili però negli ultimi venti metri, gli orobici sbloccano il risultato al 21’ sfruttando una dormita generale della difesa empolese sul traversone dalla destra di Palestra. La palla attraversa tutta l’area e sul secondo palo Stabile può appoggiare comodamente in rete. Il primo tempo è tutto qui con i nerazzurri locali, volenterosi ma nulla più, che in avvio di ripresa trovano addirittura il raddoppio per gentile concessione di Stubljar. Il portiere sloveno si fa infatti passare sotto la pancia un rasoterra senza troppe pretese di Chiwisa. Partita chiusa? Nemmeno per idea. L’Empoli infatti ha la bravura e la fortuna di accorciare subito le distanze con una perla di Alessio, entrato appena da 7 minuti, abile a controllare in area e girare in rete un cross dalla sinistra di Angori. Gli azzurrini poi ci credono fino in fondo e proprio allo scadere trovano il 2-2 con la rasoiata su punizione di Degli Innocenti, che si infila nell’angolino basso alla destra di Pardel per la gioia di tutta la truppa empolese. Punto che permette alla Primavera di veleggiare in acque tranquille di classifica.

Simone Cioni