Avane, il derby per evitare la forbice

Le attenzioni dell’ultima giornata del girone A di Terza Categoria fiorentina sono tutte rivolte al Gavazzi di Avane, dove oggi alle 15 si gioca il derby tra i gialloneri locali e il Ponte a Elsa. I padroni di casa, ormai sicuri almeno del quinto posto, devono comunque vincere per non rischiare di rimanere ugualmente fuori dai play-off a causa dell’eventuale forbice di 10 punti con la seconda, che manderebbe direttamente in finale quest’ultima. Vincendo, comunque, Viti e soci hanno ancora pure la possibilità di scalare una posizione e poter teoricamente avere due risultati su tre a disposizione nell’eventuale finale se dall’altra parte si dovesse qualificare la quinta classificata. Domani alle 16, invece, è in programma a San Piero a Ponti la partita della Sanpierinese contro l’Atletico Esperia. Nel mezzo l’ultimo match di un team locale, ossia la sfida di domani alle 15 del Michelucci di Ponzano tra i gialloblù di casa e la Dinamo Florentia, in corsa per la promozione diretta con il Duccio Dini con il quale condivide attualmente la vetta.