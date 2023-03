Avane a valanga Il Ponte a Elsa sfiora l’impresa

Poker sul campo dell’Atletico Firenze e 2° posto solitario a -6 dalla capolista Duccio Dini per l’Avane, a 6 gare dalla fine del girone A di 3ª Categoria fiorentina. Sblocca Jacopo Taddei, mentre una magistrale punizione di Coppola riporta avanti il team di Biondo dopo il momentaneo pari locale. A chiudere il conto ci pensano poi Giorgetti e Bartoletti. Sempre in chiave play-off scivolone interno per il Calasanzio, superato 1-0 a Pagnana dal San Vincenzo a Torri, che lo scavalca in classifica al pari del Mercatale. I gialloblù ora sono settimi a soli 2 punti comunque dai play-off. Continua a stupire, invece, il Ponte a Elsa che ha sfiorato l’impresa pure sul campo del Bibe 1964, terza forza del torneo. Sotto 3-0 al 35’ i biancorossi rimontano con un rigore realizzato da Antonio Passariello e le reti di Maestrelli e Del Vigo. I biancorossi pagano però lo sforzo e incassano altre due reti, prima di accorciare sul definitivo 5-4 con il secondo penalty trasformato stavolta da Deni. Non si ferma invece il periodo negativo del Ponzano, superato 3-0 a domicilio dalla Sestoese mentre la Sanpierinese fa 1-1 col Virtus Calenzano.