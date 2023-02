Atletico Fucecchio nella tana della Sestoese

Nella nuova giornata di calcio a 5 il match sulla carta più avvincente è sicuramente quello che attende stasera l’Atletico Fucecchio. Nel 5° turno di ritorno del girone B di serie C2, infatti, i biancorossi saranno di scena alle 22 a Sesto Fiorentino contro la Sestoese, che con i suoi 35 punti sarebbe al momento l’ultima squadra a partecipare ai play-off. Zito e compagni hanno comunque 8 lunghezze di vantaggio e vengono da un’ottima striscia positiva (5 vittorie consecutive a cavallo della sosta invernale). I sestesi sono comunque un avversario ostico, specialmente sul proprio campo dove finora hanno perso soltanto in una circostanza.

Sempre stasera alla stessa ora a Poggibonsi, invece, il Limite e Capraia proverà ad interrompere il proprio digiuno di vittorie sul campo del team terzultimo in classifica a +8 sui giallorossi. Una 6ª giornata di ritorno del torneo di C1, in cui quindi i ragazzi di coach Marcello hanno l’opportunità di riavvicinarsi quanto meno alla zona play-out, in modo da provare a scongiurare la retrocessione diretta che coinvolge le ultime due della graduatoria. All’andata ebbe la meglio la Poggibonsese, ma soltanto per 3-2.

Domani pomeriggio, infine, occasione da non fallire per la Vigor Fucecchio, che nel 5° turno di ritorno del girone C di serie B ospita alle 15 il fanalino di coda Bordighera. I liguri, infatti, sono ancora fermi al palo ma all’andata si arresero comunque di misura (3-2 il finale per i fucecchiesi). Per il team di coach Accardi è invece l’occasione per riscattare la battuta d’arresto di Prato, maturata nel giro di pochi minuti quando i biancazzurri sembravano ormai aver preso in mano l’inerzia della gara.

Visto che retrocede soltanto una squadra gli attuali 15 punti sono un bottino tutto sommato confortante per capitan Grancioli e compagni. Ottenere una onorevole posizione di metà classifica nella sua prima storica stagione in un campionato nazionale, sarebbe senza dubbio motivo di grande soddisfazione in casa Vigor Fucecchio.