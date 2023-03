Atletico Fucecchio a mani vuote E ormai sfuma il secondo posto

Il Gf Rione C5 resta tabù per l’Atletico Fucecchio. Dopo la sconfitta dell’andata, infatti, i biancorossi cedono anche al ritorno salutando di fatto l’obiettivo 2° posto per quanto riguarda il girone B di serie C2. I ragazzi di mister Annicchiarico si possono comunque consolare con la 3ª piazza (manca solo la matematica) ed iniziare a concentrarsi sui play-off per l’accesso alla C1. Nel 4-1 finale in favore dei fiorentini l’unico gol ’colchoneros’ porta la firma di Zito.

Proprio nella massima categoria regionale, invece, il Limite e Capraia cede con un pesante 14-2 a Rapolano Terme contro Le Crete. Ormai senza stimoli, vista la matematica retrocessione, i giallorossi di mister Marcello non riescono a tenere testa ai più ’affamati’ avversari, trovando la via della rete solo con Magazzini e Scaramelli.

Chiudiamo con il girone C del torneo nazionale di serie B, dove la già salva Vigor Fucecchio esce a testa alta dal confronto interno contro il Bologna, seconda forza del campionato. Grazie ad una prova maiuscola a livello di ritmo, intensità e concentrazione i ragazzi di coach Accardi riescono infatti a chiudere in parità il primo tempo: 2-2 con reti biancazzurre di capitan Grancioli e Martini. Nella ripresa poi esce la maggior caratura degli emiliani, che alla fine prevalgono per 5-2.