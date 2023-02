Assente Parisi Tante conferme ma dubbi in attacco

Una novità praticamente obbligata e tante conferme. Zanetti non sembra avere dubbi alla vigilia della sfida di domani contro la Fiorentina, anche se il tecnico azzurro ha almeno un altro allenamento per prendere una decisione ed eventualmente cambiare idea. L’unica differenza sicura rispetto alla gara contro lo Spezia è rappresentata dall’assenza di Parisi: il terzino, squalificato, salterà un turno e rientrerà soltanto con il Napoli. Strada spianata dunque per Cacace, che questa partita l’aveva giocata anche nella passata stagione. Il neozelandese ha giocato quasi tutta la gara di sabato scorso contro i bianconeri e da quel punto di vista si è ben comportato. Insieme a lui in difesa ci saranno Luperto e Ismajli al centro, mentre a destra Ebuehi sembra ancora in vantaggio su Stojanovic per una maglia da titolare (ma attenzione alle sorprese).

Nessuna novità invece a centrocampo, dove Akpa Akpro sta trovando continuità di gioco e rendimento. L’ivoriano è quindi un punto fisso della mediana, così come sembrano esserlo sia Marin davanti alla difesa che Bandinelli dall’altra parte. Dando quindi per scontate le presenze di Caputo e Baldanzi, l’unico vero dubbio che Zanetti si porta dietro riguarda ancora una volta l’attacco. Cambiaghi ha fatto di tutto per guadagnarsi la conferma, ma qui dipenderà anche dal tipo di partita che l’allenatore ha in mente di fare. La sensazione è che l’ex Atalanta sia avvantaggiato, ma attenzione alle quotazioni di Satriano. Più difficile la soluzione Piccoli, al quale potrebbe essere dato spazio a gara in corso. Oggi la rifinitura.