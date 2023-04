Appello per la trasferta

L’appello è partito dai gruppi organizzati della Maratona, ma è stato rilanciato anche dall’Unione Clubs Azzurri che, come al solito, allestirà un pullman. Tanto più che quella contro il Sassuolo sarà una delle poche gare in cui gli azzurri giocheranno di domenica alle 15, una cosa più unica che rara in questo calcio fatto di spezzatini e orari impossibili. E così i tifosi azzurri fanno appello alla città in vista di una trasferta quantomai importante nel proseguo del campionato, una sfida che vedrà l’Empoli opposto al grande ex Alessio Dionisi e che metterà in palio tre punti preziosissimi nella corsa salvezza. I biglietti saranno in vendita dalle 10 di oggi all’interno del circuito VivaTicket e potranno essere acquistati anche online sul sito del Sassuolo.

La buona notizia è che non esistono restrizioni di sorta e quindi potranno essere acquistati da tutti: per il settore ospiti il prezzo è di 20 euro. Chi non volesse effettuare la procedura online può acquistarli anche fisicamente recandosi all’Unione Clubs Azzurri. L’importante è farlo in anticipo, perché i tagliandi per il settore riservato agli sportivi empolesi – come al solito del resto – non saranno in vendita il giorno della gara.