Ancora una grande Use Blitz esterno ad Ancona

AncoNa

75

Use Computer Gross

84

ANCONA: Ciribeni 21, Bedin 16, Guerra 11, Ambrosin 7, Calabrese 6, Giombini 5, Panzini 4, Reggiani 3, Carnovali 2, Czoska, Piccionne, Tamboura. All. Coen..

COMPUTER GROSS: Casella 20, Costa 18, Sesoldi 18, Cerchiaro 13, Mazzoni 11, Nwokoye 4, Giannone, Antonini, Agbortabi, Marchioli, Menichetti, Baccetti. All. Valentino..

Arbitri: Marcelli e Servillo di Roma.

Parziali: 19-15; 35-36; 48-61

ANCONA – Altra grande prova dell’Use, capace di espugnare il parquet de Il Campetto Ancona. Prima quarto molto equilibrato con le due squadre che si sorpassano a vicenda fino all’ultimo mini allungo dei padroni di casa, che arrivano al primo riposo in vantaggio 19-15. In avvio di secondo parziale un break di 6-0 vale il +10 marchigiano (25-15 al 12’10’’), ma i canestri di Nwokoye e Cerchiaro più la tripla di Casella e i tiri liberi di Costa e Sesoldi permettono ai biancorossi di ricucire lo strappo (25-25 al 16’08’’). Botta e risposta negli ultimi minuti prima dell’intervallo lungo fino al libero di Mazzoni che permette agli empolesi di tornare negli spogliatoi sul 35-36. E’ nel terzo quarto, però, che i ragazzi di coach Valentino scavano il solco decisivo guidati dai superlativi Costa e Casella (42-56 al 27’42’’). Vantaggio che l’Use riesce poi a gestire fino all’ultimo riposo (48-61 al 30’), arrivando addirittura al +17 del 36’13’’ quando Mazzoni scuote la retina per il 59-76 che di fatto manda i titoli di coda.