Amuleto Cambiaghi: con lui l’Empoli gira

di Tommaso Carmignani

I numeri, anche in questo caso, parlano chiaro. L’ultima volta che l’Empoli ha fatto punti c’era lui in campo: da quando si è fatto male, la squadra ha inanellato una sconfitta dietro l’altra. Sarà un caso, ma il fatto che Nicolò Cambiaghi si appresti a tornare contro il Lecce è per gli azzurri una gran bella notizia. Perché consentirà a mister Zanetti di avere una soluzione in più là davanti, ma anche di ritrovare un giocatore che nell’ultimo periodo aveva letteralmente fatto la differenza. E del resto la punta arrivata dall’Atalanta, dall’estate ad oggi, di strada ne ha fatta. Ha cominciato esordendo in Coppa Italia e per poco non vinceva la partita da solo, poi si è fatto male ed è rimasto ai box per un mese. E’ rientrato, ha sgomitato per ritagliarsi i suoi spazi e quando ha trovato la condizione ha ottenuto la maglia da titolare. Il tecnico non lo ha più tolto, integrandolo alla perfezione con un attaccante come Caputo.

La sua assenza è stata pesante, anche se limitare a questo i motivi delle quattro sconfitte di fila sarebbe fin troppo esagerato. Certo è che senza di lui l’Empoli perde molto: al di là della condizione psicofisica che lo aveva portato a segnare e a incidere, è sostanzialmente una questione di caratteristiche. Da quando la società ha ceduto Bajrami è venuta meno la presenza di un giocatore in grado di ‘strappare’, come si dice in gergo, cioè di accelerare in fase di ripartenza e garantire una certa efficacia nei contropiedi. Una capacità, quella di Cambiaghi, che lo rende diverso da qualsiasi altro attaccante che Zanetti ha a disposizione, ma che aveva consentito agli azzurri di mettere in difficoltà l’Inter e, almeno nel primo tempo, anche la stessa Fiorentina. La sua condizione fisica, ora, è in crescita. I dubbi dello staff medico erano legati più che altro al fatto che si tratta del secondo infortunio muscolare di una certa entità che il giocatore ha rimediato nel corso della stagione e quindi vogliono andarci piano. Le sue settimane di sosta, in questo caso, si sono rivelate provvidenziali: Cambiaghi sta recuperando piano piano e a meno di clamorose sorprese contro il Lecce ci sarà, anche perché la gara è di lunedì e questo gli consentirà di rimettersi in sesto con un giorno in più a disposizione. Una buona notizia anche per Zanetti, chiamato poi a valutare se sarà il caso di inserirlo già dal primo minuto o se invece converrà ributtarlo dentro in maniera graduale. Fatto sta che l’attaccante, nell’ultimo periodo, si era rivelato una sorta di amuleto: sapere di averlo di nuovo a disposizione è davvero una manna dal cielo per un Empoli in cerca di riscatto. Un Empoli che contro il Lecce alla ripresa avrà un compito fondamentale: quello di interrompere l’emorragia di sconfitte e tornare finalmente a muovere la classifica.