Amara sconfitta per gli amaranto Domenica sarà il tutto per tutto

Antella

2

Montelupo

1

ANTELLA: Vadi, Cipriani, Raganati, Bartolini, Grattarola (84’ Picchi), Tacconi, Lanotte, Merciai, Olivieri (91’ Kortz), Manetti Sam. (75’ Manetti Sac.), Santucci (87’ Lepri). All. Morandi

MONTELUPO: Lensi, Beconcini (84’ Seghetti), Corsinovi, Buzzi (73’ Leoncini), Cupo, Bianchini, Brogi, Ndaw, Cerboni, Gueye, Anedda. All. Lucchesi

Arbitro: Cremone di Pisa

Reti: 52’ e 86’ Santucci; 83’ Corsinovi

ANTELLA – Altra sconfitta di misura per il Montelupo, costretto a cedere il passo alla capolista dopo averla ripresa. Gli amaranto impostano bene la gara cercando di serrare le maglie difensive, tanto che i locali si rendono realmente pericolosi solo dopo la mezz’ora. La ripresa si apre con il vantaggio dell’Antella ad opera di Santucci, innescato da Samuele Manetti. I fiorentini sembrano controllare, ma all’83’ sugli sviluppi di un corner di Leoncini arriva il pari montelupino con un perentorio stacco aereo di capitan Corsinovi. Gli amaranto, però, non riescono a mantenere alta la concentrazione e 3 minuti più tardi ancora Santucci li castiga con una girata in area sull’ennesima situazione da palla inattiva. Il Montelupo dovrà quindi giocarsi la salvezza nell’ultima giornata domenica prossima.